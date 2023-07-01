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Ｄ２―２中（１日）　ＤｅＮＡ、八回に追い付く

2023年7月1日 18時39分 (7月1日 19時45分更新)
　８回ＤｅＮＡ１死一、二塁、代打楠本が右前に適時打を放つ＝横浜

　８回ＤｅＮＡ１死一、二塁、代打楠本が右前に適時打を放つ＝横浜

　ＤｅＮＡが引き分けに持ち込んだ。０―２の八回に代打・楠本の適時打と関根の二ゴロの間の得点で追い付き、以降は救援陣が無失点でつないだ。中日は、１死満塁のピンチを招いた九回以降、マルティネスら救援投手が踏ん張った。

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