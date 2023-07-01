ＤｅＮＡが引き分けに持ち込んだ。０―２の八回に代打・楠本の適時打と関根の二ゴロの間の得点で追い付き、以降は救援陣が無失点でつないだ。中日は、１死満塁のピンチを招いた九回以降、マルティネスら救援投手が踏ん張った。