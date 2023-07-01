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日１―３オ（１日）　宗が殊勲打、オリックス５連勝

2023年7月1日 17時40分 (7月1日 18時06分更新)
　５回オリックス１死一、二塁、宗が右翼線に勝ち越しの２点二塁打を放つ＝エスコンフィールド

　５回オリックス１死一、二塁、宗が右翼線に勝ち越しの２点二塁打を放つ＝エスコンフィールド

　オリックスが５連勝。三回に若月の適時打で先制し、同点の五回に宗が勝ち越しの２点二塁打を放った。６投手の継投が決まり、２番手本田が２勝目。九回を締めた平野佳が１２セーブ目を挙げた。日本ハムは打線がつながらず３連敗。

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