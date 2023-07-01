オリックスが５連勝。三回に若月の適時打で先制し、同点の五回に宗が勝ち越しの２点二塁打を放った。６投手の継投が決まり、２番手本田が２勝目。九回を締めた平野佳が１２セーブ目を挙げた。日本ハムは打線がつながらず３連敗。