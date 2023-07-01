本文へ移動

12年ぶり川崎戦シーズン2勝へ、MF内田宅哉が開幕戦以来のボランチで先発へ DF河面旺成が今季初スタメン【J1名古屋】

2023年7月1日 16時41分

このエントリーをはてなブックマークに追加
MF内田宅哉

MF内田宅哉

◇1日　J1第19節　名古屋―川崎（豊田スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、MF内田宅哉が名を連ねた。MF米本拓司が累積警告による出場停止のため、開幕戦以来のボランチでの先発とみられる。また、DF河面旺成が今季初の先発となった。
　また、別メニュー調整で長谷川監督が「コンディションの状態をみながら」と明かしていたDF野上結貴はベンチスタートとなった。
　4月のアウェー戦では11年ぶりに等々力で勝利した。2011年以来の川崎相手のシーズン2勝を目指す。
　スターティングメンバーは以下の通り。
【名古屋グランパス】
GK　ランゲラック
DF　河面　旺成
DF　中谷　進之介
DF　藤井　陽也
MF　森下　龍矢
MF　稲垣　祥
MF　内田　宅哉
MF　和泉　竜司
FW　マテウスカストロ
FW　永井　謙佑
FW　キャスパーユンカー
【川崎フロンターレ】
GK　上福元　直人
DF　山根　視来
DF　高井　幸大
DF　車屋　紳太郎
DF　登里　享平
MF　ジョアンシミッチ
MF　大島　僚太
MF　脇坂　泰斗
MF　家長　昭博
FW　遠野　大弥
FW　宮代　大聖
【あわせて読みたい】
◆Jリーグ『秋春制』の新素案提示 降雪地域と降雪地域外のクラブの影響など検証し本格的検討へ
◆三笘薫、注目の“ビッグクラブ移籍”の行方「僕自身も何が起こるかわからない」ブライトン残留基本線も
◆ポステコグルー、トットナム新監督正式発表で『日本人選手獲得』が現実味…三笘薫の名も
◆まるでピクシー…客席の「ガッツポーズお姉さん」が話題
グランパスウォッチャー サイトリニューアル！
グランパスウォッチャー
サイトリニューアル！

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ