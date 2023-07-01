12年ぶり川崎戦シーズン2勝へ、MF内田宅哉が開幕戦以来のボランチで先発へ DF河面旺成が今季初スタメン【J1名古屋】
2023年7月1日 16時41分
◇1日 J1第19節 名古屋―川崎（豊田スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、MF内田宅哉が名を連ねた。MF米本拓司が累積警告による出場停止のため、開幕戦以来のボランチでの先発とみられる。また、DF河面旺成が今季初の先発となった。
また、別メニュー調整で長谷川監督が「コンディションの状態をみながら」と明かしていたDF野上結貴はベンチスタートとなった。
4月のアウェー戦では11年ぶりに等々力で勝利した。2011年以来の川崎相手のシーズン2勝を目指す。
スターティングメンバーは以下の通り。
【名古屋グランパス】
GK ランゲラック
DF 河面 旺成
DF 中谷 進之介
DF 藤井 陽也
MF 森下 龍矢
MF 稲垣 祥
MF 内田 宅哉
MF 和泉 竜司
FW マテウスカストロ
FW 永井 謙佑
FW キャスパーユンカー
【川崎フロンターレ】
GK 上福元 直人
DF 山根 視来
DF 高井 幸大
DF 車屋 紳太郎
DF 登里 享平
MF ジョアンシミッチ
MF 大島 僚太
MF 脇坂 泰斗
MF 家長 昭博
FW 遠野 大弥
FW 宮代 大聖
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