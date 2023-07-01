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Let’s とらい English! | World Wonders - The United States of America 7月1日
今回のテーマは "Independence Day"「独立記念日」です。
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7月1日
【動画あり】ロフト名古屋、最後の営業 壁一面に「ありがとう」のメッセージ
生活雑貨や化粧品、文房具などの品ぞろえが豊富で、若者を中心に人気を集めてきた名古屋・栄の「ロ...
6月30日
コロナ禍による運動不足を改善するダンス
コロナ禍で運動不足になりがちだった子どもたちのバランス能力が低下。愛知県三河青い鳥医療療養セ...
6月29日
大相撲・名古屋場所を前に横綱照ノ富士らが中日新聞社に来訪
日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）、名古屋場所担当部長の出羽海親方（元幕内小城ノ花）、...
6月27日
黒部ダムで観光放水始まる 毎秒１５トンが豪快なしぶき
富山県立山町の黒部ダムで２６日、恒例の観光放水が始まった。毎秒１５トンの水が...
6月26日
泥だらけの「竹取神事」４年ぶり復活 三重・志摩で「御田植祭」
三重県志摩市磯部町の伊雑宮の御料田で２４日、国重要無形民俗文化財の御田植祭が営まれた。男衆が大う...
6月24日