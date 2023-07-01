名古屋－紀伊勝浦（和歌山県那智勝浦町）を結ぶＪＲ東海の特急「南紀」の最新型ハイブリッド車両「ＨＣ８５系」が１日、営業運転を始めた。名古屋駅ホームでは出発式が開かれ、丹羽俊介社長や三重県の一見勝之知事らが午前８時２分同駅発の初列車の出発に合わせてテープカット。大勢の鉄道ファンがカメラを手に見送った。