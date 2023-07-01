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日本は１次リーグ６戦全勝　車いすラグビーＡＯ選手権

2023年7月1日 16時26分 (7月1日 16時48分更新)
　ニュージーランド戦の第４ピリオド、攻め込む羽賀（手前）。そのままトライを決める＝東京体育館

　ニュージーランド戦の第４ピリオド、攻め込む羽賀（手前）。そのままトライを決める＝東京体育館

　来年のパリ・パラリンピックの予選を兼ねた車いすラグビーのアジア・オセアニア選手権第３日は１日、東京体育館で１次リーグが行われ、世界ランキング３位の日本は同８位のニュージーランドに４９―４０で快勝した。棄権した韓国との試合は不戦勝となり、６戦全勝で１次リーグを終えた。
　日本は２７―２０で前半を折り返し、後半も着実に得点して逃げ切った。

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