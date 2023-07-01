◇１日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新助っ人・メヒアが今季２度目の先発。前回登板の６月２４日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）は４イニングを１失点。来日初勝利を目指し、ＤｅＮＡの先発・バウアーと投げ合う。打線は前日の同戦で勝ち越しの適時打を放った高橋周が３番に座る。

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・三・高橋周

４番・右・細川

５番・一・石川昂

６番・二・村松

７番・捕・石橋

８番・遊・龍空

９番・投・メヒア

【ＤｅＮＡ】

１番・右・関根

２番・中・桑原

３番・左・佐野

４番・二・牧

５番・一・ソト

６番・遊・大和

７番・三・京田

８番・捕・伊藤

９番・投・バウアー