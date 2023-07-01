新助っ人メヒア、DeNA・バウアーとの投げ合いで来日初勝利なるか【中日スタメン】
2023年7月1日 13時16分
◇１日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新助っ人・メヒアが今季２度目の先発。前回登板の６月２４日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）は４イニングを１失点。来日初勝利を目指し、ＤｅＮＡの先発・バウアーと投げ合う。打線は前日の同戦で勝ち越しの適時打を放った高橋周が３番に座る。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・三・高橋周
４番・右・細川
５番・一・石川昂
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・メヒア
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・三・高橋周
４番・右・細川
５番・一・石川昂
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・メヒア
【ＤｅＮＡ】
１番・右・関根
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・三・京田
８番・捕・伊藤
９番・投・バウアー
１番・右・関根
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・三・京田
８番・捕・伊藤
９番・投・バウアー
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