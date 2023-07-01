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新助っ人メヒア、DeNA・バウアーとの投げ合いで来日初勝利なるか【中日スタメン】

2023年7月1日 13時16分

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中日・メヒア

中日・メヒア

◇１日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新助っ人・メヒアが今季２度目の先発。前回登板の６月２４日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）は４イニングを１失点。来日初勝利を目指し、ＤｅＮＡの先発・バウアーと投げ合う。打線は前日の同戦で勝ち越しの適時打を放った高橋周が３番に座る。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・三・高橋周
４番・右・細川
５番・一・石川昂
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・メヒア
【ＤｅＮＡ】
１番・右・関根
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・三・京田
８番・捕・伊藤
９番・投・バウアー
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