『THE MUSIC DAY』タイムテーブル“完全版”公開 ジャニーズシャッフルメドレーは7・9時台 人生初TV歌唱のYOSHIKIは終盤
2023年7月1日 08時10分 (7月1日 09時05分更新)
櫻井翔が11年連続で総合司会を務め、日本テレビ系できょう1日に8時間にわたって生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）のタイムテーブル“完全版”が番組公式サイトおよびツイッターで公開された。
2013年7月の初回放送から10周年を迎える今年のテーマは「あなたを変えた音」。総勢45組を超すアーティストが登場する。
開局70年を迎える日本テレビのドラマ、バラエティー、スポーツを彩ってきた名曲を、ジャニーズ事務所所属のNEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP 、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、なにわ男子の10組52人をシャッフルして披露する「日テレ開局70年シャッフルメドレー」や、米人気歌手ブルーノ・マーズと総合司会・櫻井翔の対談企画などの時間帯が追加された。
また、人生初のテレビ歌唱を予告しているYOSHIKIは番組終盤に登場。8年ぶりとなるX JAPANの新曲「Angel」を披露する。さらに、亡き母へ捧げるソロ新曲「Requiem」（レクイエム）も生放送で初披露する。
タイムテーブルは以下のとおり。各時間帯の掲載順はアーティスト名の50音順（メドレー名を除く）で、出演順とは異なる。
■『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブル
▼午後3時台
AARON
NiziU
乃木坂46
星街すいせい
由薫
▼午後3時台
AARON
NiziU
乃木坂46
星街すいせい
由薫
♪歌って踊るSing-Alongメドレー
AKB48
ジャニーズWEST
BE:FIRST
AKB48
ジャニーズWEST
BE:FIRST
♪90年代ソング
久宝留理子
T-BOLAN
平松愛理
久宝留理子
T-BOLAN
平松愛理
▼午後4時台
櫻坂46
THE RAMPAGE
NEWS
櫻坂46
THE RAMPAGE
NEWS
♪私を変えた歌
黒柳徹子インタビュー
黒柳徹子インタビュー
▼午後5時台
IVE
KAT-TUN
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
BiTE A SHOCK
IVE
KAT-TUN
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
BiTE A SHOCK
♪アイドルソングメドレー
AKB48
浅香唯
菊池桃子
櫻坂46
西田ひかる
日向坂46
松本伊代
AKB48
浅香唯
菊池桃子
櫻坂46
西田ひかる
日向坂46
松本伊代
▼午後6時台
＆TEAM
King & Prince
マカロニえんぴつ
＆TEAM
King & Prince
マカロニえんぴつ
♪あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー
AI
バブルガム・ブラザーズ
hitomi
松平健
Mrs. GREEN APPLE
AI
バブルガム・ブラザーズ
hitomi
松平健
Mrs. GREEN APPLE
♪ジブリ×私を変えた曲
鈴木敏夫×風間俊介対談
瀧本美織
鈴木敏夫×風間俊介対談
瀧本美織
♪80年代ソング
海援隊
ZIGGY
渡辺美里
海援隊
ZIGGY
渡辺美里
▼午後7時台
XY feat.YOSHIKI
Kis-My-Ft2
TOMORROW X TOGETHER
NewJeans
日向坂46
LE SSERAFIM
XY feat.YOSHIKI
Kis-My-Ft2
TOMORROW X TOGETHER
NewJeans
日向坂46
LE SSERAFIM
♪私を変えた音
ブルーノ・マーズ×櫻井翔対談
ブルーノ・マーズ×櫻井翔対談
♪日テレ開局70年シャッフルメドレー part1
・「NO MORE CRY」
亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP ※※高＝はしごだか）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）
・「NO MORE CRY」
亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP ※※高＝はしごだか）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）
・「モンキー・マジック」
中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）
中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）
・「青春アミーゴ」
大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）
大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）
・「男の勲章」
横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）
横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）
・「空と君のあいだに」
増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）
増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）
・「愛されるより 愛したい」
中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）
中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）
▼午後8時台
IVE
UVERworld
Kep1er
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
なにわ男子
Mrs. GREEN APPLE
IVE
UVERworld
Kep1er
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
なにわ男子
Mrs. GREEN APPLE
♪アニメソングメドレー part1
高橋洋子
Da-iCE
松本梨香
高橋洋子
Da-iCE
松本梨香
▼午後9時台
SEKAI NO OWARI
SEKAI NO OWARI
♪日テレ開局70年シャッフルメドレー part2
・「Body & Soul」
村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、高橋海人（King & Prince ※高＝はしごだか）、藤原丈一郎（なにわ男子）
村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、高橋海人（King & Prince ※高＝はしごだか）、藤原丈一郎（なにわ男子）
・「白い雲のように」
加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）
加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）
・「ドレミファだいじょーぶ」
小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES ※高＝はしごだか）、長尾謙杜（なにわ男子）
小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES ※高＝はしごだか）、長尾謙杜（なにわ男子）
・「Timing～タイミング～」
丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King & Prince）、田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）
丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King & Prince）、田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）
・「Monster」
山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）
山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）
♪アニメソングメドレー part2
Aimer
Hey! Say! JUMP×Sexy Zone
Aimer
Hey! Say! JUMP×Sexy Zone
♪超豪華アーティストのスペシャルコラボ
奥田民生×はっとり（マカロニえんぴつ）
LE SSERAFIM × 本田真凜
ヒロミ×Snow Man
奥田民生×はっとり（マカロニえんぴつ）
LE SSERAFIM × 本田真凜
ヒロミ×Snow Man
♪番組対抗！生ライブ企画
・行列バンド
井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん
・行列バンド
井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん
・ヒルナンデス！バンド
南原清隆、横山裕（関ジャニ∞）、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモ（日テレアナウンサー）
南原清隆、横山裕（関ジャニ∞）、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモ（日テレアナウンサー）
♪歌おう！私を変えた曲コーナー
葵わかな
大橋和也（なにわ男子）
藤原紀香×齊藤京子
松下洸平
葵わかな
大橋和也（なにわ男子）
藤原紀香×齊藤京子
松下洸平
▼午後10時台
Aimer
関ジャニ∞
Hey! Say! JUMP
YOSHIKI
Aimer
関ジャニ∞
Hey! Say! JUMP
YOSHIKI
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