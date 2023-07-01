10周年を迎える『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブル発表

櫻井翔が11年連続で総合司会を務め、日本テレビ系できょう1日に8時間にわたって生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）のタイムテーブル“完全版”が番組公式サイトおよびツイッターで公開された。

2013年7月の初回放送から10周年を迎える今年のテーマは「あなたを変えた音」。総勢45組を超すアーティストが登場する。

開局70年を迎える日本テレビのドラマ、バラエティー、スポーツを彩ってきた名曲を、ジャニーズ事務所所属のNEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP 、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、なにわ男子の10組52人をシャッフルして披露する「日テレ開局70年シャッフルメドレー」や、米人気歌手ブルーノ・マーズと総合司会・櫻井翔の対談企画などの時間帯が追加された。

また、人生初のテレビ歌唱を予告しているYOSHIKIは番組終盤に登場。8年ぶりとなるX JAPANの新曲「Angel」を披露する。さらに、亡き母へ捧げるソロ新曲「Requiem」（レクイエム）も生放送で初披露する。

タイムテーブルは以下のとおり。各時間帯の掲載順はアーティスト名の50音順（メドレー名を除く）で、出演順とは異なる。

■『THE MUSIC DAY 2023』タイムテーブル

▼午後3時台

AARON

NiziU

乃木坂46

星街すいせい

由薫

♪歌って踊るSing-Alongメドレー

AKB48

ジャニーズWEST

BE:FIRST

♪90年代ソング

久宝留理子

T-BOLAN

平松愛理

▼午後4時台

櫻坂46

THE RAMPAGE

NEWS

♪私を変えた歌

黒柳徹子インタビュー

▼午後5時台

IVE

KAT-TUN

三代目 J SOUL BROTHERS

ジャニーズWEST

BiTE A SHOCK

♪アイドルソングメドレー

AKB48

浅香唯

菊池桃子

櫻坂46

西田ひかる

日向坂46

松本伊代

▼午後6時台

＆TEAM

King & Prince

マカロニえんぴつ

♪あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー

AI

バブルガム・ブラザーズ

hitomi

松平健

Mrs. GREEN APPLE

♪ジブリ×私を変えた曲

鈴木敏夫×風間俊介対談

瀧本美織

♪80年代ソング

海援隊

ZIGGY

渡辺美里

▼午後7時台

XY feat.YOSHIKI

Kis-My-Ft2

TOMORROW X TOGETHER

NewJeans

日向坂46

LE SSERAFIM

♪私を変えた音

ブルーノ・マーズ×櫻井翔対談

♪日テレ開局70年シャッフルメドレー part1

・「NO MORE CRY」

亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP ※※高＝はしごだか）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）

・「モンキー・マジック」

中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）

・「青春アミーゴ」

大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）

・「男の勲章」

横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）

・「空と君のあいだに」

増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）

・「愛されるより 愛したい」

中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）

▼午後8時台

IVE

UVERworld

Kep1er

SixTONES

Snow Man

Sexy Zone

なにわ男子

Mrs. GREEN APPLE

♪アニメソングメドレー part1

高橋洋子

Da-iCE

松本梨香

▼午後9時台

SEKAI NO OWARI

♪日テレ開局70年シャッフルメドレー part2

・「Body & Soul」

村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、高橋海人（King & Prince ※高＝はしごだか）、藤原丈一郎（なにわ男子）

・「白い雲のように」

加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）

・「ドレミファだいじょーぶ」

小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES ※高＝はしごだか）、長尾謙杜（なにわ男子）

・「Timing～タイミング～」

丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King & Prince）、田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）

・「Monster」

山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）

♪アニメソングメドレー part2

Aimer

Hey! Say! JUMP×Sexy Zone

♪超豪華アーティストのスペシャルコラボ

奥田民生×はっとり（マカロニえんぴつ）

LE SSERAFIM × 本田真凜

ヒロミ×Snow Man

♪番組対抗！生ライブ企画

・行列バンド

井上芳雄、後藤輝基、滝沢カレン、フワちゃん

・ヒルナンデス！バンド

南原清隆、横山裕（関ジャニ∞）、大沢あかね、井桁弘恵、王林、浦野モモ（日テレアナウンサー）

♪歌おう！私を変えた曲コーナー

葵わかな

大橋和也（なにわ男子）

藤原紀香×齊藤京子

松下洸平

▼午後10時台

Aimer

関ジャニ∞

Hey! Say! JUMP

YOSHIKI

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