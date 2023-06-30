『THE MUSIC DAY2023』日テレ開局70年名曲シャッフルメドレーのラインナップを公開

櫻井翔が11年連続で総合司会を務め、日本テレビ系で7月1日に8時間にわたって生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）では、ジャニーズのアーティスト10組52人が『日テレ開局70年名曲シャッフルメドレー』を披露する。このほど、その組分けと楽曲が発表された。

同番組恒例のシャッフルメドレー。今年は日本テレビ開局70年を記念して、これまでの日本テレビのドラマ・バラエティー・スポーツを彩ってきた名曲を、グループの垣根を越えてスペシャルパフォーマンス。NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King ＆ Prince、SixTONES、なにわ男子が参加する。

■Part1

D-51「NO MORE CRY」（『ごくせん』主題歌）

亀梨和也（KAT-TUN）、高木雄也（Hey! Say! JUMP）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、中間淳太（ジャニーズWEST）、桐山照史（ジャニーズWEST）

ゴダイゴ「モンキー・マジック」（『西遊記』OPテーマ）

中島裕翔（Hey! Say! JUMP）、横尾渉（Kis-My-Ft2）、中島健人（Sexy Zone）、ジェシー（SixTONES）、西畑大吾（なにわ男子）

修二と彰「青春アミーゴ」（『野ブタ。をプロデュース』主題歌）

大倉忠義（関ジャニ∞）、小瀧望（ジャニーズWEST）

嶋大輔「男の勲章」（『今日から俺は!!』主題歌）

横山裕（関ジャニ∞）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、北山宏光（Kis-My-Ft2）、森本慎太郎（SixTONES）

中島みゆき「空と君のあいだに」（『家なき子』主題歌）

増田貴久（NEWS）、薮宏太（Hey! Say! JUMP）、京本大我（SixTONES）

KinKi Kids「愛されるより 愛したい」（『ぼくらの勇気 未満都市』主題歌）

中丸雄一（KAT-TUN）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、藤井流星（ジャニーズWEST）、松村北斗（SixTONES）、道枝駿佑（なにわ男子）

■Part2

SPEED「Body ＆ Soul」（『THE 夜もヒッパレ』で名前を公募しグループ名が決定）

村上信五（関ジャニ∞）、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松島聡（Sexy Zone）、

濱田崇裕（ジャニーズWEST※濱＝異体字）、高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）、藤原丈一郎（なにわ男子）

猿岩石「白い雲のように」（『進め！電波少年』で人気に）

加藤シゲアキ（NEWS）、安田章大（関ジャニ∞）、上田竜也（KAT-TUN）、佐藤勝利（Sexy Zone）、重岡大毅（ジャニーズWEST）、高橋恭平（なにわ男子）

B.B.クイーンズの「ドレミファだいじょーぶ」（『はじめておつかい』主題歌）

小山慶一郎（NEWS）、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）、高地優吾（SixTONES）、長尾謙杜（なにわ男子）

ブラックビスケッツ「Timing～タイミング～」（『ウリナリ!!』から誕生）

丸山隆平（関ジャニ∞）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、永瀬廉（King ＆ Prince）、

田中樹（SixTONES）、大西流星（なにわ男子）

嵐「Monster」（『怪物くん』主題歌）

山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（Sexy Zone）、神山智洋（ジャニーズWEST）、大橋和也（なにわ男子）

関連キーワード 音楽