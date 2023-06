ATEEZ『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』(KQ ENTERTAINMENT/2023年6月20日発売) (C)KQ Entertainment

8人組男性グループ・ATEEZ(エイティーズ)の最新アルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』(ザ ワールド エピソードツー : アウトロー)が、初週6.9万枚を売り上げ、6月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: THE WORLD EP.2:OUTLAW / ATEEZ

2位: First Howling:WE / &TEAM

3位: 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit Compilation Album “BEYOND THE PERiOD”【豪華盤】 /

4位: FiRST ALBUM / KiSS KiSS

5位: i DO ME / Snow Man

6位: ‘D-DAY’ / Agust D

7位: ★★★★★(5-STAR) / Stray Kids

8位: GROUNDSWELL ep. / PassCode

9位: Delicious / THE BOYZ

10位: ONE NATION UNDER THE DEMPA / でんぱ組.inc

