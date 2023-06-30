7/3付週間アルバムランキング 1位はATEEZ『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』
2023年6月30日 17時00分 (6月30日 18時05分更新)
8人組男性グループ・ATEEZ（エイティーズ）の最新アルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』（ザ ワールド エピソードツー : アウトロー）が、初週6.9万枚を売り上げ、6月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： THE WORLD EP.2:OUTLAW ／ ATEEZ
2位： First Howling:WE ／ &TEAM
3位： 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit Compilation Album “BEYOND THE PERiOD”【豪華盤】 ／
4位： FiRST ALBUM ／ KiSS KiSS
5位： i DO ME ／ Snow Man
6位： ‘D-DAY’ ／ Agust D
7位： ★★★★★(5-STAR) ／ Stray Kids
8位： GROUNDSWELL ep. ／ PassCode
9位： Delicious ／ THE BOYZ
10位： ONE NATION UNDER THE DEMPA ／ でんぱ組.inc
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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