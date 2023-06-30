石川昂弥が今季初の『3番･一塁』先発･小笠原慎之介はDeNA・今永との投げ合いで6月初勝利目指す【中日スタメン】
2023年6月30日 17時39分
◇３０日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は石川昂弥内野手を今季初めて３番で起用。ドラフト２位の村松開人内野手が「６番・二塁」で７試合ぶりにスタメン出場する。先発の小笠原慎之介投手は、８イニング１失点と好投しながら敗戦投手となった４月２８日（バンテリンドームナゴヤ）以来となるＤｅＮＡ・今永昇太投手との投げ合いで、６月初勝利を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・石川昂
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【ＤｅＮＡ】
１番・右・関根
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・捕・戸柱
８番・三・知野
９番・投・今永
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・石川昂
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【ＤｅＮＡ】
１番・右・関根
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・捕・戸柱
８番・三・知野
９番・投・今永
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