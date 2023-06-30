打撃練習する石川昂

◇３０日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は石川昂弥内野手を今季初めて３番で起用。ドラフト２位の村松開人内野手が「６番・二塁」で７試合ぶりにスタメン出場する。先発の小笠原慎之介投手は、８イニング１失点と好投しながら敗戦投手となった４月２８日（バンテリンドームナゴヤ）以来となるＤｅＮＡ・今永昇太投手との投げ合いで、６月初勝利を目指す。

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・石川昂

４番・右・細川

５番・三・高橋周

６番・二・村松

７番・捕・石橋

８番・遊・龍空

９番・投・小笠原

【ＤｅＮＡ】

１番・右・関根

２番・中・桑原

３番・左・佐野

４番・二・牧

５番・一・ソト

６番・遊・大和

７番・捕・戸柱

８番・三・知野

９番・投・今永

