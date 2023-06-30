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石川昂弥が今季初の『3番･一塁』先発･小笠原慎之介はDeNA・今永との投げ合いで6月初勝利目指す【中日スタメン】

2023年6月30日 17時39分

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打撃練習する石川昂

打撃練習する石川昂

◇３０日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は石川昂弥内野手を今季初めて３番で起用。ドラフト２位の村松開人内野手が「６番・二塁」で７試合ぶりにスタメン出場する。先発の小笠原慎之介投手は、８イニング１失点と好投しながら敗戦投手となった４月２８日（バンテリンドームナゴヤ）以来となるＤｅＮＡ・今永昇太投手との投げ合いで、６月初勝利を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・石川昂
４番・右・細川
５番・三・高橋周
６番・二・村松
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【ＤｅＮＡ】
１番・右・関根
２番・中・桑原
３番・左・佐野
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・遊・大和
７番・捕・戸柱
８番・三・知野
９番・投・今永
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