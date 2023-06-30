マイナビオールスターゲーム2023、選手間投票の結果発表 DeNA・牧秀悟、巨人・坂本勇人、ソフトバンク・中村晃ら選出
2023年6月30日 16時29分
「マイナビオールスターゲーム２０２３」（７月１９日・バンテリンドームナゴヤ、２０日・マツダスタジアム）の選手間投票の結果が３０日、日本野球機構（ＮＰＢ）から発表された。オリックス・山下舜平大投手、ＤｅＮＡの牧秀悟内野手、巨人・坂本勇人内野手、ソフトバンク・中村晃内野手らが選ばれた。
今後は７月５日に監督選抜選手、７月１４日にプラスワン投票結果（セ・パ１選手ずつ）が発表され、出場全選手が決まる。
セ、パの各部門の選手間投票選出選手は以下の通り。◎はファン投票でも選出。
【セ・リーグ】
◎投手＝村上頌樹（阪神）
捕手＝大城卓三（巨人）
一塁手＝中田翔（巨人）
二塁手＝牧秀悟（ＤｅＮＡ）
三塁手＝宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）
遊撃手＝坂本勇人（巨人）
◎外野手＝近本光司（阪神）
◎外野手＝秋山翔吾（広島）
外野手＝佐野恵太（ＤｅＮＡ）
【パ・リーグ】
投手＝山下舜平大（オリックス）
◎捕手＝森友哉（オリックス）
一塁手＝中村晃（ソフトバンク）
◎二塁手＝外崎修汰（西武）
◎三塁手＝栗原陵矢（ソフトバンク）
◎遊撃手＝源田壮亮（西武）
◎外野手＝柳田悠岐（ソフトバンク）
外野手＝万波中正（日本ハム）
◎外野手＝松本剛（日本ハム）
指名打者＝中村剛也（西武）
※柳田はファン投票ではＤＨで選出
おすすめ情報