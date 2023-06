King & Prince「なにもの」(ユニバーサル ミュージック)

King & Princeの最新シングル「なにもの」が、週間54.7万PT(546,550PT)を記録し、6月30日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得した。

これで自身通算11作目の「合算シングル」1位となり、「合算シングル通算1位獲得作品数」は、乃木坂46、Hey! Say! JUMP、ジャニーズWESTと並んでいた歴代1位タイから、歴代単独1位となった。

週間ポイントの内訳は、CD:54.4万PT(543,748PT)/デジタルシングル(単曲):-/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:0.3万PT(2,802PT)。同日付「オリコン週間シングルランキング」で初週54.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、「合算シングル」でも1位に。

なお週間ポイントは、自身通算6作目の50万PT超え【※】を記録。さらに、自身通算11作目の週間30万PT超えとなり、「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録も、乃木坂46と並んでいた歴代1位タイから、歴代単独1位となった。

そのほか2位には、同日付「週間シングルランキング」で2位を獲得し、「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」でともに1位を獲得したYOASOBI「アイドル」がランクイン。5/1付から10週連続TOP3入りとなった。また、累積110.0万PTとなり、自身5作目の100万ポイントを達成した。

【※】King & Princeの合算シングル週間50万PT超えほか作品/「Mazy Night」(2020/6/22付)、「I promise」(2020/12/28付)、「TraceTrace」(2022/9/26付)、「ツキヨミ / 彩り」(2022/11/21付)、「Life goes on / We are young」(2023/3/6付)

【合算シングルランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT=ポイント。今年度は「2022/12/26付」よりスタート

「週間合算シングルランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/7/3付:集計期間:2023年6月19日〜6月25日)>

