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日本サッカー、２０位で変わらず　ＦＩＦＡ、世界ランキング

2023年6月29日 18時26分 (6月29日 18時41分更新)
　国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２９日、最新の世界ランキングを発表し、日本はアジア最上位の２０位で変わらなかった。１位アルゼンチン、２位フランス、３位ブラジルは変動なし。４位と５位、６位と７位がそれぞれ入れ替わり、４位以下はイングランド、ベルギー、クロアチア、オランダの順となった。（共同）

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