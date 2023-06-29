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長嶋茂雄招待セガサミー・カップ第１日（２９日・北海道ザ・ノースカントリーＧＣ＝７１７８ヤード、パー７...
6月29日
ラグビー代表、浦安合宿打ち上げ Ｗ杯へ「防御面でかなり成果」
ラグビー日本代表は２９日、ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会（９月開幕）に向けて千葉県浦安市で行って...
山下泰裕氏、ＪＯＣ会長３期目 新専務は陸連会長の尾県貢氏
日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２９日、東京都内で開いた評議員会と臨時理事会で理事３０人の承認と役...
「サッカー通じて平和を発信」 広島市民賞の森保監督
広島市は２９日、サッカー日本代表の森保一監督（５４）に２０２２年度の広島市民賞の表彰状と原爆ドームを...
日本、９月１２日にトルコと対戦 サッカー国際親善試合
日本サッカー協会は２９日、日本代表が９月１２日にベルギーのゲンクでトルコ代表と国際親善試合を行うと発...
Ｊ１湘南の町野が独２部キールへ サッカーＷ杯日本代表ＦＷ
Ｊ１湘南は２９日、昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会日本代表のＦＷ町野修斗（２３）がドイツ２部...