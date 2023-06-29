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宇佐見真吾が「7番・捕手」で移籍後初スタメン　先発・松葉貴大は今季初勝利を目指す【中日】

2023年6月29日 17時23分

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守備練習する宇佐見

守備練習する宇佐見

◇２９日　阪神―中日（甲子園）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は日本ハムからトレード加入した宇佐見真吾捕手が「７番・捕手」で移籍後初スタメン。また高橋周平内野手が「６番・三塁」で１０日の楽天戦（楽天モバイル）以来のスタメンとなった。また、スタメンを外れたダヤン・ビシエド内野手は、打撃練習後に右手首を気にする様子を見せ、試合前のシートノックも不在となった。先発の松葉貴大投手は２０２１年シーズン以来、２季ぶりとなる甲子園のマウンドで今季初勝利を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・二・福永
４番・右・細川
５番・一・石川昂
６番・三・高橋周
７番・捕・宇佐見
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・三・渡辺諒
４番・一・大山
５番・左・ノイジー
６番・右・前川
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
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