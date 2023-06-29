宇佐見真吾が「7番・捕手」で移籍後初スタメン 先発・松葉貴大は今季初勝利を目指す【中日】
2023年6月29日 17時23分
◇２９日 阪神―中日（甲子園）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は日本ハムからトレード加入した宇佐見真吾捕手が「７番・捕手」で移籍後初スタメン。また高橋周平内野手が「６番・三塁」で１０日の楽天戦（楽天モバイル）以来のスタメンとなった。また、スタメンを外れたダヤン・ビシエド内野手は、打撃練習後に右手首を気にする様子を見せ、試合前のシートノックも不在となった。先発の松葉貴大投手は２０２１年シーズン以来、２季ぶりとなる甲子園のマウンドで今季初勝利を目指す。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・二・福永
４番・右・細川
５番・一・石川昂
６番・三・高橋周
７番・捕・宇佐見
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
２番・中・岡林
３番・二・福永
４番・右・細川
５番・一・石川昂
６番・三・高橋周
７番・捕・宇佐見
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・三・渡辺諒
４番・一・大山
５番・左・ノイジー
６番・右・前川
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
２番・二・中野
３番・三・渡辺諒
４番・一・大山
５番・左・ノイジー
６番・右・前川
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
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