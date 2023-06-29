宇野昌磨

国際スケート連盟（ＩＳＵ）は２８日、２０２３～２４年シーズンのフィギュア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ各大会の出場予定選手を発表した。

日本開催となる第６戦・ＮＨＫ杯（１１月２４～２６日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の男子は２年連続世界王者の宇野昌磨（２５）＝トヨタ自動車＝と北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２０）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がエントリー。女子は同五輪女子日本代表で２２～２３年シーズンは右腓骨（ひこつ）疲労骨折の影響でＧＰシリーズの出場を取りやめた樋口新葉（２２）＝ノエビア、ＧＰファイナル女王の三原舞依（２３）＝シスメックス＝が名を連ねた。

一方、カップル競技は２２～２３年シーズンで日本勢初の「年間グランドスラム」を達成したペアの三浦璃来（２１）、木原龍一（３０）組＝木下グループ＝ＮＨＫ杯にエントリー。アイスダンスの小松原美里（３０）、小松原尊（３２）組＝倉敷ＦＳＣ＝も同大会に出場する。成績上位６人と６組が進出するＧＰファイナルは１２月７～１０日に中国・北京で行う。各大会に出場する日本勢は次の通り。

▽第１戦・スケートアメリカ（１０月２０～２２日）男子＝佐藤駿、壷井達也、吉岡希 女子＝千葉百音、河辺愛菜、吉田陽菜 ペア＝三浦璃来、木原龍一組

▽第２戦・スケートカナダ（１０月２７～２９日）男子＝三浦佳生、友野一希、山本草太 女子＝紀平梨花、坂本花織、渡辺倫果

▽第３戦・フランス大会（１１月３～５日） 男子＝鍵山優真、片伊勢武アミン、島田高志郎 女子＝千葉百音、樋口新葉、住吉りをん

▽第４戦・中国杯（１１月１０～１２日）男子＝友野一希、宇野昌磨、山本草太 女子＝三原舞依、渡辺倫果、吉田陽菜

▽第５戦・フィンランド大会（１１月１７～１９日）男子＝三浦佳生、佐藤駿、島田高志郎 女子＝河辺愛菜、坂本花織、住吉りをん

▽第６戦・ＮＨＫ杯（１１月２４～２６日）男子＝鍵山優真、宇野昌磨、未決定１人 女子＝樋口新葉、三原舞依、未決定１人 ペア＝三浦璃来、木原龍一組、未決定１組 アイスダンス＝小松原美里、小松原尊組

