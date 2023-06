Adoの1st音楽映像作品『カムパネルラ』が、6月29日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、初登場1位を獲得した。

初週売上は、DVD:1.8万枚(17,713枚)、BD:2.3万枚(22,577枚)で、合計4.0万枚。なお、ソロアーティストによる1st音楽映像作品での「ミュージックDVD・BDランキング」1位獲得は、2021/5/3付の藤井風『Fujii Kaze “NAN-NAN SHOW 2020” HELP EVER HURT NEVER』以来、2年2ヵ月ぶりで、竹内まりや、藤井風に次ぐ史上3組目【※】の達成となった。

本作は、2022年8月11日にさいたまスーパーアリーナで開催された公演『カムパネルラ』の模様を収めた映像作品。本編では、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、2021/2/8付で自身初の1位となり、通算7週で1位を獲得した「うっせぇわ」や、同ランキングで2022/8/22付から10/17付まで9週連続で1位を獲得した「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」などの人気楽曲が披露されている。

【※】1st音楽映像作品での「週間ミュージックDVD・BDランキング」1位獲得アーティスト/竹内まりや『souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜(Special Edition)』(2020/11/30付)、藤井風『Fujii Kaze “NAN-NAN SHOW 2020” HELP EVER HURT NEVER』(2021/5/3付)

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2023/7/3付:集計期間:2023年6月19日~6月25日)>

