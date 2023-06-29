『ABCお笑いグランプリ』決勝MCアシスタントは本田望結 審査員に岩崎う大＆田中卓志ら
2023年6月29日 06時00分 (6月29日 07時05分更新)
7月9日に決勝が開催される『第44回ABCお笑いグランプリ』（ABCテレビ・ABEMA生中継、後1：55）のMCアシスタントを本田望結が務めることが29日、発表された。山里亮太（南海キャンディーズ）と組み、フレッシュな顔ぶれで届ける。
また審査員は、岩崎う大（かもめんたる）、陣内智則、田中卓志（アンガールズ）、兵動大樹（矢野・兵藤）、リンゴ（ハイヒール）、山内健司（かまいたち）、ユースケ（ダイアン）の7人に決まった。岩崎は初めて、田中は7年ぶりに審査員席に座る。
『ABC漫才・落語新人コンクール』から始まり、若手芸人の登竜門として、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星らが制した伝統の賞レース。全国から出場できる。昨年優勝のカベポスターは、年末の『M-1グランプリ』で決勝に進出した。
44回目となる今年は575組がエントリー。6月22日に準決勝が行われ、ファイナリスト12組は、Aブロック：こたけ正義感（ワタナベエンターテインメント）、サスペンダーズ（マセキ芸能社）、素敵じゃないか（吉本興業）、天才ピアニスト（吉本興業）、Bブロック：ダウ90000（YOU GO sign）、友田オレ（GATE）、ハイツ友の会（吉本興業）、令和ロマン（吉本興業）、Cブロック：オフローズ（吉本興業）、ストレッチーズ（太田プロダクション）、ダブルヒガシ（吉本興業）、ヨネダ2000（吉本興業）の12組に決まった。
ゲスト漫才は、見取り図、さや香、昨年優勝のカベポスターが登場する。
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