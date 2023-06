『オリコン 上半期ランキング 2023』で獲得した8本のトロフィーを前に笑顔を見せるKing&Prince(左から)高橋海人、永瀬廉 Photo/増田勝行(SIGNO)※「増」は旧字体

King & Princeが、29日発表の『オリコン上半期ランキング2023』で期間内184.1億円を売り上げ、「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」1位を獲得。「作品別売上数部門」でも7部門で1位を獲得するなど、「上半期音楽ランキング」を席巻した。

King & Princeにとって、「トータルランキング」の1位獲得は自身初。期間内売上184.1億円は自己最高金額で、2013年度に嵐が記録した109.5億円を超え、史上最高金額【※1】となった。なお同ランキングでの100億円超えは嵐以来10年ぶりで、嵐とKing & Princeのみの達成となる。

また、「作品別売上数部門」では、シングル「Life goes on / We are young」が、「シングル」「合算シングル」の各ランキングで1位。アルバム『Mr.5』が「アルバム」「合算アルバム」での各ランキングで1位。音楽映像作品『King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~』が、「DVD」「Blu-ray Disc(以下BD)」「ミュージックDVD・BD」の各ランキングでそれぞれ1位となり、7冠を達成した。

メンバーの永瀬廉は、これら受賞について、「本当に僕らがこの賞をいただいたのかなと、まだ、ふわっとした感じです。賞の数も規模が大きすぎて、実感が湧いていません」と、戸惑いを隠せない様子。高橋海人(「高」ははしごだか)も、「こんなトロフィーが8本も並んだのを見たことがないですし、びっくりしました!」と、ズラリと並んだトロフィーに興奮を隠せない様子。

今回、これだけの数の賞を受賞した要因について、永瀬は「僕ら5人と、応援してくださっているファンの皆様と一緒に獲れた賞だと思っています」と分析。高橋も「自分たちが大切に作り上げてきた音楽を、みなさんが真っ直ぐに受け取ってくれたから、こんな素敵な結果に繋がったのかなって思います。もう、ファンのみなさんに感謝しかないです」とファンへの感謝を第一に挙げた。

今後について、永瀬は「これまでのKing & Princeの歴史に誇りを持って、ファンの人たちと向き合いつつ、全力で楽しんで一つ一つ乗り越えていきたいです」とコメント。高橋も「この結果をこれからもっと超えられるように、頑張ります。そして、次は9冠を目指します!(笑)」とさらなる高みを目指すことを約束した。

なお「上半期シングルランキング」と「上半期アルバムランキング」の同時1位獲得は、男性アーティストでは、1973年度の宮史郎とぴんからトリオ、1988年度の光GENJI以来、35年ぶりで、史上3組目【※2】。また「上半期合算シングルランキング」と「上半期合算アルバムランキング」の同時1位獲得は、史上初の達成となる【※3】。

■King & Prince 2023年 主な音楽活動※記録はオリコン調べ(2023/6/19付現在)

【1月】

音楽映像作品『King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~』発売。DVDとBDを合計した初週売上は62.0万枚で、自己最高&今年度最高を記録。「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、初週の合計売上50万枚超えは、嵐、安室奈美恵さんに続く、史上3組目。累積売上70.0万枚 (DVD:29.0万枚、BD:40.9万枚)

【2月】

シングル「Life goes on / We are young」発売。初週売上は103.2万枚で、自己最高&今年度最高を記録。自身初の初週ミリオンを達成。シングル作品の初週ミリオンは、令和5作目で、今年度初(今年度唯一)。男性アーティストのシングル作品での初週ミリオンは、Mr.Children、SixTONES vs Snow Manに続き、史上3組目。「デビュー(1st)シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録は、12作連続で、歴代1位タイ。累積売上108.5万枚。

【3月】

音楽映像作品『King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~』発売。DVDとBDを合計した初週売上は52.8万枚。1月に発売した『King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~』に続き、2作連続で初週の合計売上50万枚超えを達成。「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、2作連続の初週の合計売上50万枚超えは、嵐に続き史上2組目。累積売上61.1万枚 (DVD:24.9万枚、BD:36.2万枚)。

【4月】

アルバム『Mr.5』発売。初週売上は120.4万枚で、自己最高&今年度最高を記録。アルバム作品では自身初の初週ミリオンを達成。アルバム作品の初週ミリオンは、令和2作目で、今年度初。1stアルバムから5作連続の初週売上30万枚超え。累積売上137.6万枚。

【5月】

5/29付「オリコン週間シングルランキング」で、King & Prince全シングル作品がTOP100入り。デビューシングル「シンデレラガール」が3位にランクインしたのをはじめ、「シンデレラガール」から2023年2月に発売した最新シングル「Life goes on / We are young」までのシングル全12作品が「週間シングルランキング」にTOP100入り。

【6月】

『オリコン上半期ランキング 2023 アーティスト別セールス部門 トータルランキング』1位獲得、及び「作品別売上数部門」での7冠を達成。

6月21日に最新シングル「なにもの」発売※上半期集計期間は2023/6/19付までのため、上半期集計期間外の作品

【※1】「上半期ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング」は、2009年度より発表を開始

【※2】「上半期シングルランキング」と「上半期アルバムランキング」同時1位を達成したほか男性アーティストの作品詳細/宮史郎とぴんからトリオ:シングル「女のみち」&アルバム『女のみち』(1973年度)、光GENJI:シングル「パラダイス銀河」&アルバム『光GENJI』(1988年度)

【※3】上半期ランキング 作品別売上数部門 合算シングルランキング及び合算アルバムランキングは、2019年度よりスタート

<集計期間>2022/12/26付~2023/6/19付 実質集計期間:2022年12月12日~2023年6月11日

