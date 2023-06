人気テレビアニメ『【推しの子】』の各キャラクターが歌唱する挿入歌を収録したキャラクターソングより、『TVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.2』に収録される楽曲情報が公開された。

ルビー(CV:伊駒ゆりえ)、有馬かな(CV:潘めぐみ)、MEMちょ(CV:大久保瑠美)が歌う、「STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.-」「サインはB -New Arrange Ver.-」HEART's◆KISS -New Arrange Ver.-」の試聴映像をアニメ映像とともに楽しめる。(◆=ハート)

さらに、TVアニメ「【推しの子】」キャラクターソング CD Vol.2.5が7月5日(水)にデジタルリリース決定。ルビー、有馬かな、MEMちょが歌う「STAR☆T☆RAIN」「サインはB」「HEART's◆KISS」の各Solo Ver.を収録する。

『【推しの子】』は、2020年4月より『週刊ヤングジャンプ』(集英社)で連載がスタートした芸能界を題材にした物語。産婦人科医として働く主人公・ゴローが、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んだゴローはアイの子どもに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。

アイドルや役者のほか、監督や演出家など裏方スタッフのキャラクターも登場し、芸能界の世界をリアルに描き人気を博しており、テレビアニメが4月~6月にかけて放送され、第2期の制作も決定している。

