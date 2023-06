7人組HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、1stミニアルバム(タイトル、発売日未定)をリリースすることが決定し、先行配信楽曲第1弾「GRL GVNG」(ガールギャング)が6月30日にリリースされることが発表された。あわせて新ビジュアルも解禁となった。

全員日本人で構成されているものの、韓国を中心にグローバルに活動しているXGは、5月に開催された世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2023』(千葉・幕張メッセ 国際展示場で)で、日本での初パフォーマンスを披露。88risingが主催する大型音楽フェスティバル『Head In The Clouds New York Music & Arts Festival』(米ニューヨーク)にも初出演し、ニューヨークのファンを大熱狂させるなど精力的に活動を行っている。

先行配信曲「GRL GVNG」は、XGの1stミニアルバムの序幕を知らせる楽曲。「誰とも比較せず妥協しない私たちだけのスタイルで昇りつめる」という、逆境であればあるほど、強くなるXGの“チームスピリット”を表現する。

作品コンセプトは、情報解禁と共に公開されたビジュアルでも表現。1つに定義できない新しいコンセプトの予告として、同じ衣装に身を包み、“覆面”で髪を隠し、自己表現を最小限に抑えたユニークで新しいフォルムが興味をかきたてるビジュアルとなっている。

