今夜放送『テレ東音楽祭』 乃木坂46は夏曲メドレー 初登場imaseは振付のHoodie famと共演
2023年6月28日 07時00分 (6月28日 08時05分更新)
テレビ東京系できょう28日に5時間生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2023夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～10：24 ※一部収録）の注目ポイントが一部公開された。
乃木坂46は、ライブでも盛り上がり必至のサマーソングメドレーとして、「ガールズルール」「夏のFree & Easy」「裸足でSummer」の3曲を生披露する。
韓国でバズっているimaseはテレ東音楽祭初登場。TikTok総再生回数40億回の「NIGHT DANCER」を、振付を作ったHoodie famと共にテレビ初パフォーマンスする。
メジャーデビュー20周年を迎えるスキマスイッチは、名曲「奏（かなで）」を披露。新しい学校のリーダーズは、TikTokを中心にヒットしている「オトナブルー」を含む、テレ東音楽祭SPメドレーをパフォーマンスする。
篠原涼子は23年ぶりにテレビ東京で“あの名曲”を歌唱するほか、アイドルグループ「東京パフォーマンスドール」時代の秘蔵VTRも公開される。
LUNA SEAは最新XR技術により“海上ステージ”でSPメドレーを演奏する。
■『テレ東音楽祭2023夏』出演者
▼出演アーティスト（※50音順）
新しい学校のリーダーズ
ano
INI
asmi
imase
内海光司・佐藤アツヒロ
AKB48
.ENDRECHERI.
OCHA NORMA
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
米米CLUB
THE RAMPAGE
斉藤由貴
酒井法子
櫻坂46
篠原涼子
ジャニーズWEST
湘南乃風
スキマスイッチ
SUPER BEAVER
Sexy Zone
Da-iCE
DA PUMP
DEAN FUJIOKA
20th Century
Travis Japan
NiziU
NEWS
乃木坂46
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BE:FIRST
日向坂46
平井大
FANTASTICS
松本英子
モーニング娘。’23
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LUNA SEA
新しい学校のリーダーズ
ano
INI
asmi
imase
内海光司・佐藤アツヒロ
AKB48
.ENDRECHERI.
OCHA NORMA
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
米米CLUB
THE RAMPAGE
斉藤由貴
酒井法子
櫻坂46
篠原涼子
ジャニーズWEST
湘南乃風
スキマスイッチ
SUPER BEAVER
Sexy Zone
Da-iCE
DA PUMP
DEAN FUJIOKA
20th Century
Travis Japan
NiziU
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乃木坂46
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BE:FIRST
日向坂46
平井大
FANTASTICS
松本英子
モーニング娘。’23
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LUNA SEA
▼総合ＭＣ
国分太一
国分太一
▼進行
生放送：田中瞳・中根舞美（いずれもテレビ東京アナウンサー）
事前収録：松丸友紀・冨田有紀・中原みなみ・長部稀・高橋大悟・中根舞美（いずれもテレビ東京アナウンサー）
生放送：田中瞳・中根舞美（いずれもテレビ東京アナウンサー）
事前収録：松丸友紀・冨田有紀・中原みなみ・長部稀・高橋大悟・中根舞美（いずれもテレビ東京アナウンサー）
【写真】関ジャニ∞、キスマイ、坂道、BE:FIRST…出演アーティスト第1弾
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