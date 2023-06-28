テレビ東京系できょう28日に5時間生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2023夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～10：24 ※一部収録）の注目ポイントが一部公開された。

乃木坂46は、ライブでも盛り上がり必至のサマーソングメドレーとして、「ガールズルール」「夏のFree & Easy」「裸足でSummer」の3曲を生披露する。

韓国でバズっているimaseはテレ東音楽祭初登場。TikTok総再生回数40億回の「NIGHT DANCER」を、振付を作ったHoodie famと共にテレビ初パフォーマンスする。

メジャーデビュー20周年を迎えるスキマスイッチは、名曲「奏（かなで）」を披露。新しい学校のリーダーズは、TikTokを中心にヒットしている「オトナブルー」を含む、テレ東音楽祭SPメドレーをパフォーマンスする。

篠原涼子は23年ぶりにテレビ東京で“あの名曲”を歌唱するほか、アイドルグループ「東京パフォーマンスドール」時代の秘蔵VTRも公開される。

LUNA SEAは最新XR技術により“海上ステージ”でSPメドレーを演奏する。

■『テレ東音楽祭2023夏』出演者

▼出演アーティスト（※50音順）

新しい学校のリーダーズ

ano

INI

asmi

imase

内海光司・佐藤アツヒロ

AKB48

.ENDRECHERI.

OCHA NORMA

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

米米CLUB

THE RAMPAGE

斉藤由貴

酒井法子

櫻坂46

篠原涼子

ジャニーズWEST

湘南乃風

スキマスイッチ

SUPER BEAVER

Sexy Zone

Da-iCE

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

20th Century

Travis Japan

NiziU

NEWS

乃木坂46

HiHi Jets／ジャニーズJr.

BE:FIRST

日向坂46

平井大

FANTASTICS

松本英子

モーニング娘。’23

緑黄色社会

LIL LEAGUE

LUNA SEA

▼総合ＭＣ

国分太一

▼進行

生放送：田中瞳・中根舞美（いずれもテレビ東京アナウンサー）

事前収録：松丸友紀・冨田有紀・中原みなみ・長部稀・高橋大悟・中根舞美（いずれもテレビ東京アナウンサー）

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