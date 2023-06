『CANDY TUNE 初単独公演』を開催したCANDY TUNE PHOTO:ヨシモリユウナ

アイドルグループ・CANDY TUNEが27日、東京・Spotify O-WESTで『CANDY TUNE 初単独公演』を開催。初披露となる新曲「きゅきゅきゅキュート」を含む全10曲で会場を盛り上げた。

CANDY TUNEは、日本のポップカルチャーを牽引するアソビシステムが、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」から、“原宿から世界へ”をコンセプトにデビューした。福山梨乃、南なつ、立花琴未、小川奈々子、桐原美月、宮野静、村川緋杏による7人のメンバーで結成された。

カラフルな新衣装で登場したメンバーは、7人の夢を描いた「ナナイロプロローグ」を歌い上げてライブがスタート。新衣装について小川は「今回の衣装めっちゃかわいくて、夏らしい野球のユニフォームのようなデザインになっています。背中にはCANDY TUNEのロゴも入っていて、メンバーそれぞれ少しずつ形も違うので、そこも注目して見てほしいです!」とこだわりのポイントを紹介した。

アンコール明けのMCでは、メンバー7人にも伝えられていないサプライズ告知のVTRがスクリーンに流れ、10月18日に1stワンマンライブを東京・Zepp Shinjukuで行われることが発表された。サプライズ発表に福山は「Zepp Shinjukuは先日、3組合同のライブで立たせていただいたんですけど、先輩のFRUITS ZIPPERさんやIDOLATERさんがいるからこの景色を見れていると思っていたので、率直にすごい嬉しい気持ちです」と涙ながらに思いを明かした。続けて南は「まさかあの景色を今度はあめちゃん(ファンの総称)だけで見れるっていうのがうれしくて、開いた口が塞がらないです」と驚いた。

ライブ終盤では『今年どんな夏にしたいか』をテーマにメンバーがそれぞれの心境を吐露。福原は「今日はたくさんの皆さんに集まっていただいて、このような景色を見れて幸せです。私は本当に夏が大好きなんですよ。夏フェスのためにアイドルになりたいって思ったぐらい大好きで、そんな夏をたくさんの愛おしいあめちゃんたちと、この7人のメンバーと、そして素晴らしい楽曲と共に過ごせることを想像すると今からわくわくしています。最高の夏にしていきたいと思いますので、皆さん初めての夏を駆け抜けていきましょう」と夏への意気込みを宣言した。

桐原は「私は何年もアイドルとして夏を超えてきたんですけど、夏って見つかるチャンスって多いと思うんですよ。でも、見つかりたいって気持ちだけでは見つからないっていう現実があると思うんです。なので私はこの夏、自分から見つかりにいきたいと思います。皆さんの胸に、耳に、心に飛び込んでいきたいと思いますので、みんな私を受け止めてください!」と言葉を詰まらせながら決意を語った。

南は「私はこの夏とにかくスーパースキルアップの夏にしたいです。メンバーの中で私1人だけアイドル未経験で、アイドル1年生ということで、初めての夏でスキルアップすることで、きゃんちゅーもさらに強くなると思ってますので、この機会に自分を一回り大きくしていきたいです。夏フェスでいろんなイベントがあって、たくさんのアイドルさんに会えると思うので、この夏で100人のアイドルさんと2ショット計画を実施したいと思います!なのでこれから出会うアイドルさんからも勉強させていただいて、私がこれからどうなっていくのか見守っていってください!」と壮大な夢を明かした。

小川は「今年の夏は、当たり前じゃないことに感謝する夏にしたいです。ファンのみんなが手作りでうちわやボードを作って、私たちに会いにきてくれることも当たり前じゃないと思うし、私たちもそれを見て幸せをしみじみ感じているんですけど、これからも当たり前じゃないことを心に置いて、普通じゃないんですよ皆さん、普通じゃない幸せをもらってるので、良い意味でね!普通よりすごいの!そんな当たり前を噛みしめて、あめちゃんの輪を広げていきたいです」とファンに感謝の気持ちを伝えた。

立花は「私は先日、ロックされていたツイッターのアカウントがやっと戻ってきたんです。1ヶ月半更新できずにいて、ファンの皆さんが『早く戻ってきて』って言ってくれていたんですけど、私が1番悲しかったんです(笑)すごいもどかしい1ヶ月半だったんですけど、皆さんが会いに来てくれたり、ツイートしてくれたことに救われました。これから夏が始まりますけど、私はまだアイドルの夏フェスがよくわかっていないので、SNSでもたくさん発信していく夏にしたいので、これからもたくさんツイッターみてください!」とSNSでファンとの交流を約束した。

宮野は「皆さん、今日はお越しいただきありがとうございます。私は同じ夏って2度と来ないと思うんですね。毎年同じ夏ってわけではなくて、1回1回が大切になってくると思うので、どのライブも1度しかないから、初めての夏として毎年『早く次の夏きてほしい!』って思える夏にしたいと思ってます。ここにいるあめちゃん、メンバー、スタッフさんがこの場所に集まっている空間が幸せなので、たくさんの思い出を皆さんと作っていきたいです。よろしくお願いします!」とライブへの思いを明かした。

村川は「私はこの夏が終わったあとなんですけど『きゃんちゅーと初めての夏、

最高やった!』と思ってもらえるような夏にしたいんです。それとプラスしてメンバーが掲げてくれた夏への思いと、私の気持ちをみんなにも持ってほしいので、人生でマジ1番忘れられない夏に私がします!よろしくお願いします!」とファンへ約束を誓った。

1stワンマンライブは6月27日20時30分から、KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB会員限定のチケット先行受付がスタートする。



■セットリスト

00.SE

01.ナナイロプロローグ

02.未完な青春

03.きゅきゅきゅキュート

04.CATCH YOU

05.TUNE MY WAY

06.マエヲムケ!(むすびズム)

07.キス・ミー・パティシエ

08.hanamaru

EN1.キス・ミー・パティシエ

EN2.きゅきゅきゅキュート

