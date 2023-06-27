『ウマ娘』5th EVENT第2公演の出演者発表 コンセプトアートも公開
2023年6月27日 22時20分 (6月27日 23時05分更新)
9月16日・17日にポートメッセなごや 第1展示館で開催される人気コンテンツ『ウマ娘』5th EVENT 第2公演「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」の出演者情報が発表された。
また、コンセプトアートも公開され、テーマは、まなざしを意味する「GAZE」。視線の先には憧れのセンターで輝くウマ娘と色とりどりのペンライトに彩られた客席。いつか自分もあの場所に立ちたい…強い想いをもって臨むステージが描かれている。
■出演者一覧
＜DAY1＞
和氣あず未(スペシャルウィーク役)
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
大橋彩香(ウオッカ役)
木村千咲(ダイワスカーレット役)
前田玲奈(グラスワンダー役)
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)
衣川里佳(ナリタブライアン役)
星谷美緒(マヤノトップガン役)
前田佳織里(ナイスネイチャ役)
遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
田澤茉純(イクノディクタス役)
花井美春(ツインターボ役)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
日原あゆみ(ヤエノムテキ役)
真野美月(サクラローレル役)
篠田みなみ(タップダンスシチー役)
and more…!
＜DAY1＞
和氣あず未(スペシャルウィーク役)
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
大橋彩香(ウオッカ役)
木村千咲(ダイワスカーレット役)
前田玲奈(グラスワンダー役)
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)
衣川里佳(ナリタブライアン役)
星谷美緒(マヤノトップガン役)
前田佳織里(ナイスネイチャ役)
遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
田澤茉純(イクノディクタス役)
花井美春(ツインターボ役)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
日原あゆみ(ヤエノムテキ役)
真野美月(サクラローレル役)
篠田みなみ(タップダンスシチー役)
and more…!
【実況】
明坂聡美(実況役)
明坂聡美(実況役)
＜DAY2＞
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
前田玲奈(グラスワンダー役)
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)
香坂さき(ゴールドシチー役)
鈴木絵理(トーセンジョーダン役)
下地紫野(ナカヤマフェスタ役)
前田佳織里(ナイスネイチャ役)
遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
田澤茉純(イクノディクタス役)
のぐちゆり(メジロパーマー役)
山根綺(ダイタクヘリオス役)
花井美春(ツインターボ役)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
鈴代紗弓(サトノクラウン役)
白石晴香(ネオユニヴァース役)
篠田みなみ(タップダンスシチー役)
and more…!
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
前田玲奈(グラスワンダー役)
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)
香坂さき(ゴールドシチー役)
鈴木絵理(トーセンジョーダン役)
下地紫野(ナカヤマフェスタ役)
前田佳織里(ナイスネイチャ役)
遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
田澤茉純(イクノディクタス役)
のぐちゆり(メジロパーマー役)
山根綺(ダイタクヘリオス役)
花井美春(ツインターボ役)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
鈴代紗弓(サトノクラウン役)
白石晴香(ネオユニヴァース役)
篠田みなみ(タップダンスシチー役)
and more…!
【実況】
明坂聡美(実況役)
明坂聡美(実況役)
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