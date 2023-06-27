『テレ東音楽祭』6・28タイムテーブル発表 応援隊長・Travis Japanは午後6時台に登場
2023年6月27日 21時19分 (6月27日 22時05分更新)
テレビ東京系であす28日に5時間生放送される音楽特番『テレ東音楽祭2023夏～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』（後5：30～10：24 ※一部収録）のタイムテーブルが27日、番組公式ホームページで公開された。
同番組初登場となるINIは午後5時台、番組の「応援隊長」を務めるTravis Japanは午後6時台、結成25周年SPメドレーを披露するモーニング娘。'23も午後6時台、超名曲サマーソングメドレーを生披露する乃木坂46は午後7時台に登場する。
午後8時台には、元光GENJIメンバーの内海光司・佐藤アツヒロが登場する。20th Century、国分太一とともに伝説のユニット「平家派」として名曲「剣の舞」を披露。HiHi Jets（ジャニーズJr.）もローラースケートで参加する。
また、2014年の番組スタート以来初の見逃し配信も予定している。準備ができ次第、放送翌日以降に配信される。
■『テレ東音楽祭2023夏』タイムテーブル
▼午後5時台
DA PUMP
HiHi Jets（ジャニーズJr.）
OCHA NORMA
SUPER BEAVER
LIL LEAGUE
櫻坂46
INI
Rabbit Cat
DA PUMP
HiHi Jets（ジャニーズJr.）
OCHA NORMA
SUPER BEAVER
LIL LEAGUE
櫻坂46
INI
Rabbit Cat
▼午後6時台
Imase
FANTASTICS
Da-iCE
平井 大
日向坂46
Travis Japan
THE RAMPAGE
緑黄色社会
ジャニーズWEST
DEAN FUJIOKA
BE:FIRST
asmi
AKB48
モーニング娘。'23
Imase
FANTASTICS
Da-iCE
平井 大
日向坂46
Travis Japan
THE RAMPAGE
緑黄色社会
ジャニーズWEST
DEAN FUJIOKA
BE:FIRST
asmi
AKB48
モーニング娘。'23
▼午後7時台
米米CLUB
湘南乃風
乃木坂46
Sexy Zone
米米CLUB
湘南乃風
乃木坂46
Sexy Zone
▼午後8時台
篠原涼子
内海光司・佐藤アツヒロ
ano
松本英子
Kis-My-Ft2
斉藤由貴
篠原涼子
内海光司・佐藤アツヒロ
ano
松本英子
Kis-My-Ft2
斉藤由貴
▼午後9時台
LUNA SEA
スキマスイッチ
新しい学校のリーダーズ
NEWS
NiziU
関ジャニ∞
LUNA SEA
スキマスイッチ
新しい学校のリーダーズ
NEWS
NiziU
関ジャニ∞
▼午後10時台
酒井法子
.ENDRECHERI.
20th Century
酒井法子
.ENDRECHERI.
20th Century
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