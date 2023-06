マリエ (C)ORICON NewS inc.

タレントのマリエ(36)が27日、自身のインスタグラムを更新。大胆“谷間”の美ボディショットを公開した。

「My day to day life with #aoyama Now is my organic place to be」と書き出したマリエは「@skims の下着じゃないとできないスタイリングがある。本当に最高すぎて下着で毎日のオシャレがこんなに楽しくなるなんて」と“谷間”を大胆に露出したコーディネートを披露した。

この投稿に「Very nice」「とても似合っています」「全然いやらしくないよー かっこいい」「love it!」「美しいです」などの声が寄せられている。

