新庄剛志監督「熱中症で清宮君を４番にしちゃった」清宮幸太郎を今季初４番に起用【日本ハムスタメン】
2023年6月27日 18時22分
◇２７日 西武―日本ハム（那覇）
両チームの先発メンバーが発表され、２連敗中の日本ハム・新庄剛志監督は、２５日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で２カ月ぶりの２号を放った清宮幸太郎内野手を今季初の４番で起用。新庄監督は「熱中症で、清宮君を４番にしちゃった」とおどけた。最近２試合連続無安打の松本剛は７番に下げた。
【日本ハム】
１番・指・石井
２番・遊・上川畑
３番・一・野村
４番・三・清宮
５番・右・万波
６番・二・加藤豪
７番・左・松本剛
８番・中・江越
９番・捕・伏見
先発投手・伊藤
２番・遊・上川畑
３番・一・野村
４番・三・清宮
５番・右・万波
６番・二・加藤豪
７番・左・松本剛
８番・中・江越
９番・捕・伏見
先発投手・伊藤
【西武】
１番・遊・源田
２番・左・鈴木
３番・二・外崎
４番・一・渡部
５番・指・中村
６番・三・マキノン
７番・中・岸
８番・捕・古賀
９番・右・蛭間
先発投手・平良
２番・左・鈴木
３番・二・外崎
４番・一・渡部
５番・指・中村
６番・三・マキノン
７番・中・岸
８番・捕・古賀
９番・右・蛭間
先発投手・平良
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