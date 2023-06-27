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新庄剛志監督「熱中症で清宮君を４番にしちゃった」清宮幸太郎を今季初４番に起用【日本ハムスタメン】

2023年6月27日 18時22分

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日本ハム・新庄剛志監督

日本ハム・新庄剛志監督

◇２７日　西武―日本ハム（那覇）
　両チームの先発メンバーが発表され、２連敗中の日本ハム・新庄剛志監督は、２５日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で２カ月ぶりの２号を放った清宮幸太郎内野手を今季初の４番で起用。新庄監督は「熱中症で、清宮君を４番にしちゃった」とおどけた。最近２試合連続無安打の松本剛は７番に下げた。
　【日本ハム】
　１番・指・石井
　２番・遊・上川畑
　３番・一・野村
　４番・三・清宮
　５番・右・万波
　６番・二・加藤豪
　７番・左・松本剛
　８番・中・江越
　９番・捕・伏見
　先発投手・伊藤
　【西武】
　１番・遊・源田
　２番・左・鈴木
　３番・二・外崎
　４番・一・渡部
　５番・指・中村
　６番・三・マキノン
　７番・中・岸
　８番・捕・古賀
　９番・右・蛭間
　先発投手・平良
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