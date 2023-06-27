【中日スタメン】今季4度目3連勝へ 柳裕也が中11日で先発…野手は3試合連続で同じ顔触れ
2023年6月27日 17時27分
◇２７日 阪神－中日（甲子園）
両軍のスターティングメンバーが発表された。今季４度目の３連勝を目指す中日はダヤン・ビシエド内野手、細川成也外野手、石川昂弥内野手で中軸を組むなど３試合続けてスタメン野手の顔ぶれが同じとなった。先発は柳裕也投手。２試合連続で９回を投げ抜いている右腕は中１１日と休養十分で再び快投を狙う。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・ビシエド
４番・右・細川
５番・三・石川昂
６番・二・福永
７番・遊・龍空
８番・捕・石橋
９番・投・柳
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・ビシエド
４番・右・細川
５番・三・石川昂
６番・二・福永
７番・遊・龍空
８番・捕・石橋
９番・投・柳
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・前川
４番・一・大山
５番・左・ミエセス
６番・三・糸原
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・前川
４番・一・大山
５番・左・ミエセス
６番・三・糸原
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
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