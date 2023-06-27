マウンドの感触を確かめる柳

◇２７日 阪神－中日（甲子園）

両軍のスターティングメンバーが発表された。今季４度目の３連勝を目指す中日はダヤン・ビシエド内野手、細川成也外野手、石川昂弥内野手で中軸を組むなど３試合続けてスタメン野手の顔ぶれが同じとなった。先発は柳裕也投手。２試合連続で９回を投げ抜いている右腕は中１１日と休養十分で再び快投を狙う。

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・ビシエド

４番・右・細川

５番・三・石川昂

６番・二・福永

７番・遊・龍空

８番・捕・石橋

９番・投・柳

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・右・前川

４番・一・大山

５番・左・ミエセス

６番・三・糸原

７番・捕・梅野

８番・遊・木浪

９番・投・西勇

