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【中日スタメン】今季4度目3連勝へ 柳裕也が中11日で先発…野手は3試合連続で同じ顔触れ

2023年6月27日 17時27分

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マウンドの感触を確かめる柳

マウンドの感触を確かめる柳

◇２７日　阪神－中日（甲子園）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。今季４度目の３連勝を目指す中日はダヤン・ビシエド内野手、細川成也外野手、石川昂弥内野手で中軸を組むなど３試合続けてスタメン野手の顔ぶれが同じとなった。先発は柳裕也投手。２試合連続で９回を投げ抜いている右腕は中１１日と休養十分で再び快投を狙う。
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・ビシエド
４番・右・細川
５番・三・石川昂
６番・二・福永
７番・遊・龍空
８番・捕・石橋
９番・投・柳
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・前川
４番・一・大山
５番・左・ミエセス
６番・三・糸原
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・西勇
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