King & Prince「なにもの」(ユニバーサル ミュージック/2023年6月21日発売)

King & Princeの最新シングル「なにもの」が、初週54.4万枚を売り上げ、6月27日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

彼らにとって13作連続・通算13作目の1位獲得となった本作。初週売上は54.4万枚で、4作連続、通算7作目の初週売上50万枚超えに。今年度シングル2作連続の初週売上50万枚超えを達成しているのは、King & Princeのみ【※1】【※2】となる。さらに、これで史上初のデビューシングルから13作連続初週売上30万枚超えを記録。「デビュー(1st)シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録【※3】は歴代1位となった【※4】。

楽曲「なにもの」はメンバー・高橋海人(※高ははしごだか)が、森本慎太郎(SixTONES)とともに主演を務めるドラマ『だが、情熱はある』(日本テレビ系)の主題歌。“気負わず、今を楽しむこと”をテーマに、今のKing & Princeの等身大を歌った飾らない応援歌となっている。ミュージックビデオでは、メンバーそれぞれの私生活をイメージした部屋で過ごすシーンや、ステージ上の華やかなパフォーマンスシーンなど、King & Princeのさまざまな表情を楽しむことができる。

そのほか、同ランキング2位には、初週売上4.9万枚でYOASOBI「アイドル」が初登場した。

【※1】King & Princeは2023/3/6付で「Life goes on / We are young」が初週売上103.2万枚を記録

【※2】今年度は、「2022/12/26付」よりスタート

【※3】「デビュー(1st)シングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く

【※4】「デビュー(1st)シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録(2023/7/3付現在)※記載の作品名はデビュー(1st)シングル/1位:13作※更新中 King & Prince「シンデレラガール」(2018年5月発売)、2位:12作 KinKi Kids「硝子の少年」(1997年7月発売)、3位:9作※更新中 日向坂46「キュン」(2019年3月発売)

<クレジット:オリコン調べ(2023/7/3付:集計期間:2023年6月19日〜6月25日)>

