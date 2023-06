アイドルグループ・モーニング娘。’23が26日、東京・日本武道館で春ツアー『モーニング娘。’23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR glad quarter-century~at 日本武道館』(14会場計19公演)の千秋楽を迎えた。結成25周年を記念し、1998年のメジャーデビューから各年1曲以上をセレクトしたメドレーを含め、自身最多の45曲を披露し、9000人(完売)の観客を熱狂させた。

25周年の軌跡を順に振り返るメドレー前半では、メジャーデビュー曲「モーニングコーヒー」(1998年)~「青春コレクション」(2010年)まで16曲(24分38秒)、後半では「この地球の平和を本気で願ってるんだよ!」(2011年)~「Swing Swing Paradise」(2022年)まで13曲(21分45秒)と、トータル46分超えの熱唱。25年の歴史を彩ってきたヒット曲のオンパレードで、色とりどりのペンライトが激しく揺れた。

アンコールでは、新衣装に身を包んだメンバーが、新曲「HEAVY GATE」を初披露。シルバーのミニスカート衣装でキレキレのダンスを披露し、スクリーンには「NEW SONG HEAVY GATE 作詞・作曲 つんく♂ 編曲 大久保薫」と映し出された。

サブリーダーの生田衣梨奈は「初衣装でーす!」と声を弾ませ、「シルバーでギンギラに固めたモーニング娘。はどうですか?」と問いかけ、ファンは大歓声で呼応。リーダーの譜久村聖は「なんと、8月に、モーニング娘。誕生25周年記念ベストセレクションアルバムを発売します」と発表。もう1人のサブリーダー・石田亜佑美は「『HEAVY GATE』も収録されています。楽しみに待っていてくださいね」と呼びかけ、大歓声が沸き起こった。

千秋楽ではこのほか、5月に加入が発表された17期メンバーの井上春華(17)、弓桁朱琴(ゆみげた・あこ、14)の2人をファンに直接初お披露目。さらに、モーニング娘。’23が所属するハロー!プロジェクトの新メンバーオーディション『ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!』の開催も発表された。

応募資格は「2023年6月時点で小学校4年生~高校2年生までの日本在住の女性」で、「芸能プロダクションなどの芸能活動を行う団体に所属、契約していない方」。応募期間は、きょう26日午後9時から8月14日午前10時まで。メンバーは「ハロー!プロジェクトが大好きな方、歌やダンスが大好きな方、たくさんのご応募お待ちしています!」と呼びかけた。

同公演は、CS放送TBSチャンネル1で生中継。47都道府県の映画館58スクリーンでライブビューイングも行われた。

■『モーニング娘。’23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR glad quarter-century~at 日本武道館』

01. Happy birthday to Me!

02. Are you Happy?

03. 花が咲く太陽浴びて

04. そうじゃない

05. What is LOVE?

【新メンバー紹介】

06. モーニングコーヒー/1998年 北川、岡村、山崎、櫻井

07. 抱いてHOLD ON ME!/1998年 野中、牧野、羽賀、横山

08. 真夏の光線/1999年 譜久村、生田、石田、小田

09. LOVEマシーン/1999年

10. ハッピーサマーウェディング/2000年

11. 恋愛レボリューション21/2000年

12. ザ☆ピ~ス!/2001年

13. Do it! Now/2002年 石田、野中、牧野、北川、山崎

14. AS FOR ONE DAY/2003年 譜久村、横山

15. 涙が止まらない放課後/2004年 羽賀、岡村、櫻井

16. 大阪 恋の歌/2005年 生田、小田

17. Ambitious!野心的でいいじゃん/2006年

18. 悲しみトワイライト/2007年

19. リゾナントブルー/2008年

20. なんちゃって恋愛/2009年

21. 青春コレクション/2010年

22. 普通の少女A/羽賀、横山、北川

23. 大好きだから絶対に許さない/小田、野中

24. 大好き100万点/譜久村、石田

25. なには友あれ!/生田、牧野、岡村、山崎、櫻井

26. この地球の平和を本気で願ってるんだよ!/2011年

27. One・Two・Three(updated)/2012年

28. Help me!!(updated)/2013年

29. 愛の軍団/2013年

30. Password is 0/2014年

31. Oh my wish!/2015年

32. The Vision/2016年

33. ジェラシー ジェラシー/2017年

34. A gonna/2018年

35. 人生Blues/2019年

36. 純情エビデンス/2020年

37. Teenage Solution/2021年

38. Swing Swing Paradise/2022年

39. そうだ!We’re ALIVE

40. 泡沫サタデーナイト!

41. みかん

【アンコール】

EN1. HEAVY GATE(新曲)

EN2. よしよししてほしいの

EN3. ドッカ~ン カプリッチオ

EN4. ここにいるぜぇ!

※M6~21、M26~38はメドレー

