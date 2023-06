アイドルグループ・モーニング娘。’23が26日、東京・日本武道館で春ツアー『モーニング娘。’23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR glad quarter-century~at 日本武道館』(14会場計19公演)の千秋楽を迎え、5月に新加入が発表された17期メンバー、井上春華(17)、弓桁朱琴(ゆみげた・あこ、14)の2人をファンにお披露目した。

約1年ぶりの新メンバーとなる井上と弓桁は、昨年9月から開催された『モーニング娘。25周年記念オーディション』の合格者。既に公式サイトやYouTubeなどでは発表されていたが、ファンに直接あいさつするのは今回が初となり、14人体制をお披露目した。

序盤5曲を終えたところで、先輩メンバーから呼び込まれた井上と弓桁は、それぞれ自己紹介。井上は「京都出身、高校2年生17歳の井上春華です。最近覚えた難しい言葉は『乗越精算』です」と初々しくあいさつし、弓桁は「静岡県出身、中学3年生14歳の弓桁朱琴です。私の自慢はキレのいいラジオ体操です」と、元気いっぱいにその場でラジオ体操を披露。9000人の観客から大歓声が上がり、先輩メンバーは「かわいい~」とメロメロだった。

メンバーカラーは本人から発表。井上はミントグリーンで、ファンがすぐさまペンライトカラーをミントグリーンに変更し、一面緑の光景を目にした井上は「田んぼみたい!」と独特な表現で笑いを誘った。愛称は本人の希望で「はるさん」となり、先輩たちは「“さん”づけ新しいね」と目を細めた。

一方の弓桁のメンバーカラーはピュアレッド。真っ赤に染まった武道館に、「何みたい?」と先輩メンバーから聞かれると、「マッチ」と答えてさらに笑いが起こった。愛称は「“げったー”って呼んでほしいです」とリクエストし、武道館は「はるさん」「げったー」コールに包まれた。

なお、同公演ではハロー!プロジェクトの新メンバーオーディション『ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!』の開催を発表。「まだまだオーディションを開催します」「ハロー!プロジェクトが大好きな方、歌やダンスが大好きな方、たくさんのご応募お待ちしています!」と呼びかけた。

