アイドルグループ・モーニング娘。’23が26日、東京・日本武道館で行われた結成25周年記念ツアー『モーニング娘。’23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR glad quarter-century~at 日本武道館』(14会場計19公演)の千秋楽で、ハロー!プロジェクト25周年記念の新メンバーオーディション『ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!』の開催を発表した。

新メンバーを募集するのは、ハロー!プロジェクトに所属するモーニング娘。’23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、新グループ(2024年デビュー予定)、ハロプロ研修生。「歌・ダンスに自信がある、歌やダンスが大好き、ハロー!プロジェクトが大好き、自分の可能性を試してみたい、今の自分を変えたい」という新星を募集する。

応募資格は「2023年6月時点で小学校4年生~高校2年生までの日本在住の女性。芸能プロダクションなどの芸能活動を行う団体に所属、契約していない方」としている。応募期間は、きょう26日午後9時から8月14日午前10時まで。

