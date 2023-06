7月30日に開催される格闘技“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』のPPVの「超早割」(税込5940円)の販売期間が、きょう26日午後11時59分に終了する。お得な期間の終了前に、出場ファイターやRIZIN関係者が購入を呼びかけている。

同大会はU-NEXTとRIZIN 100 CLUBで配信されるが、「超早割」はU-NEXT限定。この販売期間を過ぎると「前売り」(税込6600円)となる。

内容は、昨年末に行われた『RIZIN.40』に続き、アメリカの団体「Bellator(ベラトール)」と協力した豪華イベント。今回は対抗戦ではなく、第1部はケージでBellator、第2部はリングでRIZINというパートに分けた2部構成で行われる。

2日前の24日、初北海道大会となった『RIZIN.43』を成功させたRIZIN榊原信行CEOは「北海道大会の余韻冷めやらぬ中、来月の7月30日に開催する“真夏の格闘技の祭典”#超RIZIN2 まで残り約1ヶ月です!(中略)是非、この機会にお買い求めください!」とファンにアピール。

RIZINパートで対戦する太田忍と瀧澤謙太、阿部大治と対戦するイゴール・タナベ、スーパーアトム級タイトルマッチでクレア・ロペスと対戦する伊沢星花、ベラトールパートで初代フライ級王座を賭けて神龍誠と対戦する堀口恭司なども、「超早割」の販売期間を呼びかけた。

さらに、U-NEXTではRIZIN過去大会の見放題ライブ配信を実施中。次の予定は7月1日の『RIZIN LANDMARK vol.1』。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・フェザー級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

■U-NEXT RIZIN過去大会・見放題ライブ配信スケジュール

・7月1日(土)

+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.1

・7月8日(土)

GOOD SPEED presents RIZIN.18

・7月15日(土)

RIZIN.17

・7月22日(土)

RIZIN.23 - CALLING OVER -

・7月29日(土)

The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

