「カービィカフェ Summer 2023」(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした「Kirby Cafe(カービィカフェ)」が、7月6日から9月18日まで期間限定で「カービィカフェ Summer 2023」を東京、福岡・博多で開催する。今年は“レモン”をテーマに、全7種(カービィカフェ HAKATA限定メニュー1種を含む)の期間限定メニューが登場する。

レモン色のカービィのまんまるアイスクリームが目を引く「カービィのレモン☆レモンパフェ」、テイクアウトスイーツ専門店『カービィカフェ PETIT』にて販売中の「ワープスターみたいな食パン」を使用し、レモンジュレをたっぷり添えた「ワープスターみたいなフレンチトースト」、浜辺で遊ぶカービィをイメージしたガパオライス「カービィのなつやすみ 2023」、マシュマロのカービィがぷかぷかと浮かぶノンアルコールカクテル「ウルルンスターカクテル」など、夏を満喫できる全7種のメニューを提供する。

また、カフェオリジナルグッズも限定発売予定。

■カービィカフェ Summer 2023限定メニュー詳細

<フードメニュー>

■「カービィのなつやすみ 2023」(税込1958円)

ココロうきうき!カービィのなつやすみがやってきた!

ガパオライスでできた砂浜にはおいしい目玉焼きを乗せて。

カービィが泳ぐ青い海のデザートといっしょに、ワンプレートでなつやすみを楽しんで。

■コックカワサキの豪快! ビーチサイドBBQ(アルティメットソース付)(税込2090円)

香ばしい特製ソースの香りがたまらない鉄板バーベキューにレモンを添えて。The アルティメットソースでお好みの辛さに調節しながら、豪快なアウトドアメニューをどうぞ召し上がれ!

<デザートメニュー>

■カービィのレモン☆レモンパフェ

「Summer スーベニアパフェグラス レモン」(非売品)付き(税込2728円)、「Summer スーベニアパフェグラス レモン」なし(税込1760円)

レモン色のカービィのまんまるアイスクリームが涼しげな、ひんやりあまずっぱい、さわやかなパフェ。まんまる輪切りのレモンに、たっぷりホイップとレモンゼリーを添えて、ところどころに星型のお砂糖がキラリ。常夏の思い出といっしょに召し上がれ!

■ワープスターみたいなフレンチトースト(税込1408円)

カービィをのせて空をかける「ワープスター」のようなフレンチトースト。あまずっぱいレモンジュレとたっぷりのフルーツ、バニラアイスを添えて、あま~いハチミツのソースをかければ、おいしさのあまり、ワープスターで空に舞い上がっちゃうかも!?

■ヘンケイ!くるまほおばりケーキ ~WELCOME TO THE NEW WORLD!~

(税込1958円)

『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェに登場するとっておきの一品が、なんとカービィカフェで現実のメニューに!フルーツやお菓子でできたステージを走るくるまほおばりカービィは、フルーツジャムを挟んだスポンジをイチゴ味のブランマンジェでコーティングしたぷにぷに仕様♪さあ、カービィといっしょに、新世界をかけめぐろう

<ドリンクメニュー>

■ウルルンスターカクテル(税込1540円)

マシュマロのカービィがのんびりと波間にただよう、ノンアルコールカクテル。レモンやミントがアクセントの、夏に合うすっきりとした味わい。ウルルンスターのあの海を思い出しながら、ゆっくり楽しんで。

■ころころ♪なついろパインアップルソーダ(税込1848円)

「Summerスーベニアアクリルマドラー」(非売品、全3種のうちランダム)付き※カービィカフェ HAKATAでのみ提供。

星のナタデココが浮かぶシュワシュワの青りんごソーダとかき氷の上に、ころころ転がりそうなパインの角切りとゼリーを乗せて。カービィやワドルディのマドラーでそ~っとかきまぜながらどうぞ。

