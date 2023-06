5年ぶり日本アリーナツアーを発表したSHINee

韓国のグループ・SHINeeが、5年半ぶりとなる日本アリーナツアー『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』(4都市全8公演)を開催することが26日、発表された。

SHINeeは2012年の初全国ツアー『THE FIRST JAPAN ARENA TOUR “SHINee WORLD 2012”』から2018年2月の『SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~』まで、毎年日本全国でツアーを重ね、トータルで120公演を超す。メンバーの兵役中はそれぞれソロ活動を行っていたが、最年少のテミンが今年4月4日に社会服務要員勤務としての服務を終えて招集解除され、全員が兵役を終えた。

5年半ぶりの日本アリーナツアーは、今月23~25日に韓国・ソウルのKSPO DOMEで開催された『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』3daysの日本公演。9月30日のさいたまスーパーアリーナからスタートする。きょう26日正午からオフィシャルファンクラブ「SHINee WORLD J」会員を対象に、ファンクラブ先行受付(抽選)が開始となる。

■『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』

9月30日(土):埼玉・さいたまスーパーアリーナ

10月1日(日): 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

10月6日(金): 大阪・大阪城ホール

10月7日(土): 大阪・大阪城ホール

11月22日(水):愛知・日本ガイシホール

11月23日(木・祝):愛知・日本ガイシホール

11月28日(火):東京・国立代々木競技場第一体育館

11月29日(水):東京・国立代々木競技場第一体育館

