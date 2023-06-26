SHINee、5年ぶり日本アリーナツアー決定 9月末から4都市8公演
2023年6月26日 12時00分 (6月26日 13時06分更新)
韓国のグループ・SHINeeが、5年半ぶりとなる日本アリーナツアー『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』（4都市全8公演）を開催することが26日、発表された。
SHINeeは2012年の初全国ツアー『THE FIRST JAPAN ARENA TOUR “SHINee WORLD 2012”』から2018年2月の『SHINee WORLD THE BEST 2018～FROM NOW ON～』まで、毎年日本全国でツアーを重ね、トータルで120公演を超す。メンバーの兵役中はそれぞれソロ活動を行っていたが、最年少のテミンが今年4月4日に社会服務要員勤務としての服務を終えて招集解除され、全員が兵役を終えた。
5年半ぶりの日本アリーナツアーは、今月23～25日に韓国・ソウルのKSPO DOMEで開催された『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』3daysの日本公演。9月30日のさいたまスーパーアリーナからスタートする。きょう26日正午からオフィシャルファンクラブ「SHINee WORLD J」会員を対象に、ファンクラブ先行受付（抽選）が開始となる。
■『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』
9月30日（土）：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
10月1日（日）： 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
10月6日（金）： 大阪・大阪城ホール
10月7日（土）： 大阪・大阪城ホール
11月22日（水）：愛知・日本ガイシホール
11月23日（木・祝）：愛知・日本ガイシホール
11月28日（火）：東京・国立代々木競技場第一体育館
11月29日（水）：東京・国立代々木競技場第一体育館
9月30日（土）：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
10月1日（日）： 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
10月6日（金）： 大阪・大阪城ホール
10月7日（土）： 大阪・大阪城ホール
11月22日（水）：愛知・日本ガイシホール
11月23日（木・祝）：愛知・日本ガイシホール
11月28日（火）：東京・国立代々木競技場第一体育館
11月29日（水）：東京・国立代々木競技場第一体育館
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