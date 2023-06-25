本文へ移動

楽２―５西（２５日）　ルーキー蛭間、１号３ラン

2023年6月25日 17時08分 (6月25日 17時25分更新)
　２回西武２死一、二塁、蛭間が右越えにプロ初本塁打となる先制３ランを放つ＝楽天モバイルパーク

　２回西武２死一、二塁、蛭間が右越えにプロ初本塁打となる先制３ランを放つ＝楽天モバイルパーク

　西武が今季２度目の４連勝。二回にルーキー蛭間のプロ１号となる３ランで先制し、三回には渡部の３号２ランで加点した。隅田は５回無失点で３勝目を挙げた。楽天は１４残塁の拙攻で５連敗。早川が４回５失点で５敗目を喫した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧