『THE MUSIC DAY 2023』に出演するNiziU

日本テレビ系で7月1日に8時間にわたって生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』(千葉・幕張メッセ、後3:00~10:54)の追加企画&出演アーティストが25日、発表された。

世界中で活躍するYOSHIKIが緊急帰国・生出演し、亡き母に捧げる最新曲「Requiem(レクイエム)」を生放送で初パフォーマンス。さらに、自身がプロデューサーを務めるボーイズバンド・XYのステージでは、デビュー曲「Crazy Love」を同番組のために特別にアレンジ。ピアノで参加し、さらに貴重なDJプレイも披露するという。

80年代・90年代を彩った名曲を往年のスターが熱唱する企画では、ZIGGYが「GLORIA」、海援隊が「贈る言葉」、渡辺美里が「My Revolution」、T-BOLANが「離したくはない」、久宝留理子が「男」、平松愛理が「部屋とYシャツと私」を歌う。

「あなたを笑顔に変えるアゲアゲソングメドレー企画」としては、Mrs. GREEN APPLEが自身最速で楽曲総再生回数3億回を突破した「ダンスホール」、AIが「ハピネス」、バブルガム・ブラザーズが「WON'T BE LONG」、hitomiが「LOVE2000」、松平健が「マツケンサンバII」で盛り上げる。

そして番組対抗の生ライブ企画として、南原清隆率いる『ヒルナンデス!』チームが参戦。南原がエレキギター、横山裕がエレキギターとコーラス、大沢あかねはドラム、井桁弘恵がベース、王林がボーカルを担当し、WANIMAの「やってみよう」を生パフォーマンスする。

日テレ70年の音楽番組から、DREAMS COME TRUEや宮沢りえ、いきものがかりなどの貴重映像も公開される。

このほか新たに、NiziU、AKB48、三代目 J SOUL BROTHERS、THE RAMPAGE、BE:FIRSTをはじめ、路上ライブがSNSでバズりメジャーデビューを果たしたAARON、VTuber界で圧倒的な歌声を誇る歌姫の星街すいせい、7月期新日曜ドラマ『CODE-願いの代償-』の主題歌を歌うUVERworld、昨年メジャーデビューした由薫が決まった。

10周年を迎える同番組は、総合司会を今年も櫻井翔が務め、幕張メッセから8時間の生放送を届ける。「あなたを変えた音」をコンセプトに、総勢45組を超すアーティストがそろう。

■『THE MUSIC DAY』出演アーティスト(6月25日時点)

AI

IVE

葵わかな

浅香唯

AARON ★

UVERworld ★

XY ★

Aimer

&TEAM

AKB48

奥田民生

海援隊 ★

KAT-TUN

関ジャニ∞

菊池桃子

Kis-My-Ft2

King & Prince

久宝留理子 ★

Kep1er

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS ★

THE RAMPAGE ★

ZIGGY ★

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

Da-iCE

瀧本美織

T-BOLAN ★

TOMORROW X TOGETHER

なにわ男子

西田ひかる

NiziU ★

NewJeans

NEWS

乃木坂46

BiTE A SHOCK

バブルガム・ブラザーズ ★

hitomi ★

日向坂46

平松愛理 ★

ヒルナンデスバンド ★

ヒロミ

BE:FIRST ★

藤原紀香

Hey! Say! JUMP

星街すいせい ★

本田真凜

マカロニえんぴつ

松下洸平

松平健 ★

松本伊代

松本梨香

Mrs. GREEN APPLE

由薫 ★

YOSHIKI ★

LE SSERAFIM

渡辺美里 ★

ほか

※50音順 ★=第4弾発表

