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広３―２巨（２５日）　広島が３位浮上

2023年6月25日 16時52分 (6月25日 17時05分更新)
　５回２失点で今季初勝利を挙げた広島・森＝マツダ

　５回２失点で今季初勝利を挙げた広島・森＝マツダ

　広島が巨人と入れ替わって３位浮上。二回にデビッドソンの２点本塁打で先制し、２―１の四回は田中の適時二塁打で加点した。森が５回２失点と粘り、継投も決まって今季初勝利を手にした。巨人は山崎伊が六回途中３失点で２敗目。

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