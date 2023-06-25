広島が巨人と入れ替わって３位浮上。二回にデビッドソンの２点本塁打で先制し、２―１の四回は田中の適時二塁打で加点した。森が５回２失点と粘り、継投も決まって今季初勝利を手にした。巨人は山崎伊が六回途中３失点で２敗目。