日米で投手として活躍した野球評論家の上原浩治さん(48)が25日、TBS系情報番組「サンデーモーニング」スポーツコーナー週刊御意見番に生出演。日本時間24日に678日ぶりの勝利を挙げたMLBツインズ前田健太投手の英語での続投志願を「自分の意思をちゃんと伝えたのはすごいこと」と高く評価した。

右肘手術、開幕後の負傷を経てタイガース戦に先発した前田は、5回途中まで無失点、勝利投手目前で得点圏に走者を背負い、マウンドにやってきたコーチに「Give me One More Please(あと1人投げさせてください)」と志願。最後の打者を空振り三振に仕留めた。

「もう1人投げさせてくれと頑張って英語で必死に説得しました。この1勝ですべてが報われる。気持ちは楽になりました」と語った前田のコメントを見た司会の関口宏(79)は「いやあ、立派だなぁ」と感嘆。上原さんも「なかなか言えないですよ、ああいうことは。来たら交代なんだなとボールを渡すのが普通ですから」と感想を語った。

関口からすかさず「あっぱれ!」と促されたが、「いやあ、これからです。まだまだ、これからです」と、今後の活躍に向けて”お預け”にしていた。(写真はAP)