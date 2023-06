『THE MUSIC DAY 2023』で“人生を変えた曲”を歌う大橋和也(なにわ男子)、齊藤京子(日向坂46)

日本テレビ系で7月1日に8時間にわたって生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2023』(千葉・幕張メッセ、後3:00~10:54)の出演アーティスト第3弾と目玉企画が24日、発表された。

「夢のコラボ」企画では、フィギュアスケート選手の本田真凜が、大ファンのLE SSERAFIMとのコラボで「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」を披露することが決定。TikTokで話題のダンスに挑戦する。マカロニえんぴつのボーカル・はっとりは、音楽の原点で憧れの存在という奥田民生とのコラボで「イージュー★ライダー」を歌唱。既に出演が発表されていた松本伊代と夫婦そろっての出演となるヒロミは、Snow Manとスペシャルコラボする。

「人生を変えた曲」コーナーでは、俳優・藤原紀香と日向坂46の齊藤京子が、中森明菜の名曲「少女A」と「DESIRE -情熱-」を披露。なにわ男子の大橋和也は竹内まりやの「元気を出して」を、俳優・葵わかなはCoccoの「強く儚い者たち」を、俳優でシンガー・ソングライターの松下洸平はDREAMS COME TRUEの「未来予想図II」を熱唱する。

「スタジオジブリ×あなたを変えた音」企画では、映画『コクリコ坂から』で声優を務めた風間俊介が、ジブリのプロデューサー・鈴木敏夫氏と特別対談。ジブリ映画の音楽の秘密に迫る。さらに、映画「風立ちぬ」でヒロイン・菜穂子の声を演じた瀧本美織が「ひこうき雲」を生歌唱する。

「昭和、平成、令和を彩ったアニソンメドレー」企画では豪華アーティストが人気アニメの主題歌をメドレー形式で披露。高橋洋子は『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」を、松本梨香は『ポケットモンスター』のオープニングテーマ「めざせポケモンマスター」を、Da-iCEは『ONE PIECE』のオープニングテーマ「ウィーアー!」を、Hey! Say! JUMPとSexy Zoneは『忍たま乱太郎』のオープニングテーマ「勇気100%」を、Aimerは『鬼滅の刃』遊郭編オープニングテーマ「残響散歌」をそれぞれ歌う。

■『THE MUSIC DAY』出演アーティスト

IVE

葵わかな ★

浅香唯

Aimer

&TEAM

奥田民生 ★

KAT-TUN

関ジャニ∞

菊池桃子

Kis-My-Ft2

King & Prince

Kep1er

櫻坂46

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

Da-iCE ★

高橋洋子 ★

瀧本美織 ★

TOMORROW X TOGETHER

なにわ男子

西田ひかる

NewJeans

NEWS

乃木坂46

BiTE A SHOCK ★

日向坂46

ヒロミ ★

藤原紀香 ★

Hey! Say! JUMP

本田真凜 ★

マカロニえんぴつ

松下洸平 ★

松本伊代

松本梨香 ★

Mrs. GREEN APPLE

LE SSERAFIM

※50音順 ★=第3弾発表

