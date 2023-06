17LIVE『MIRAI STAGE〜Virtual×Real MUSIC LIVE in “harevutai”〜』より Photo by 17LIVE(イチナナ)

イチナナライバーによる音楽イベント『MIRAI STAGE〜Virtual×Real MUSIC LIVE in “harevutai”〜』が23日、東京・池袋のharevutaiで開催され、はいぴんぐモナカ、Cru、むらゆき、とよぴ、小鳥遊音彩、加藤結愛(かとぱん.)、御珠すず、ikura丼、紅咲るう、ちかMartinといった17LIVEで活動するライバーたちが集結した。

“バーチャルとリアルが融合した未来型ライブイベント”と銘打たれた本公演には、計10人のVライバーとリアルライバーが参加。それぞれの個性的なパフォーマンスに加え、最新技術によってコラボステージなども数多く実現した。

■多彩なステージングで魅了する前半戦 それぞれの配信スタイルも全開に

MCを務めたお笑いトリオ・グランジの遠山大輔が軽妙なトークで会場を盛り上げる中、はいぴんぐモナカがトップバッターとして登場。近未来のストリートを背に、重心を低く落としたヒップホップナンバー「Call ME」を披露し、「兄弟で曲を作って活動していましたが、お兄ちゃんは昨年がんで亡くなって、この場に来られなかった。でも、こうしてみなさんの前でライブができたことをお兄ちゃんも喜んでくれていると思います。うれしいです」と、涙ながらに思いを伝えた。

俳優・栗生みなとしても活躍するCruは、生バンド隊とともにジャズやフュージョンを飲み込んだ「duck out」をパフォーマンス。存在感のあるビブラートなど、確かなテクニックに裏打ちされた表現力で圧倒した。歌唱後には「やり切ったぁ…。もう1回やりたいくらい楽しかった!」と柔らかな笑顔を見せ、艷やかな歌声とのギャップでも魅了。そして8月にアルバムをリリースすることも明かし、ファンを沸かせた。

むらゆきは、画面越しにバンドとの共演を実現し、ホーンサウンドをたたえた堀江由衣のスカナンバー「スクランブル」でフロアを躍らせた。曲中には観客に向けてダンスをあおり、この日が初ステージとは思えない、堂々たるステージングを披露。さらに、遠山との“鮭とば談義”をはじめとするトークでも盛り上げ、存在感をしっかりとアピールした。

ピアニストライバーのとよぴは、Roland製デジタルピアノ・RD-700NXで「ビッグブリッヂの死闘」を届ける。セクションごとに変化するビートとアンサンブルに乗せ、エモーショナルなメロディーやアーティキュレーションを提示していった。その激烈なパフォーマンスに、遠山から「裏で話したときとは別人みたい」と評されると、「本当は四つ子なんですよ」といった“小ボケ”も。一方で、ファンの声援には「天にものぼる気分とは、まさにこのことです」と真摯に感謝した。

即興作曲を得意とするピアニストライバー・小鳥遊音彩は、ライブ前にファンの声援に涙したことを明かし、「舞台に立たせてくれてありがとうございます!」と感謝。「寝ないでくださいね?」と呼びかけるが、そこからのステージはまさに圧巻で、公式配信のコメント欄でお題を募り、インプロビゼーションによるピアノの弾き語りを披露した。最後には「手紙」を奏で、「ご静聴ありがとうございました」と締めくくった。

■コラボも飛び出した後半戦 オリジナル曲、名曲カバー…選曲に現れる個性

かとぱん.こと加藤結愛は、浜崎あゆみの「beloved」をカバー。持ち味であるローミッド豊かな歌声を軸にしつつ、ウィスパーやロングトーンなども織り交ぜるなど、表現力の高さでも魅了していった。ライブ中には「きょうが最後のステージになります。今月で17LIVEを卒業させていただくことになりました」と告げ、初めて自らが作詞に挑戦した楽曲「いつか」でファンへ感謝を伝える。歌唱後には「出し切りすぎて泣きそう」と感極まる場面もあったが、「みなさんの力を借りながら次のステップでがんばります」と前を向いた。

御珠すずはファンに「対戦よろしくお願いいたします!」と呼びかけ、3曲のカバー曲をパフォーマンス。「夜咄ディセイブ」では、カッティングギターやスラップベースといったアグレッシブなアンサンブルに乗せ、トーク時とは雰囲気を変えた大人っぽい歌声でファンの耳を掴む。「夜もすがら君想ふ」と「Mela!」では、随所にフェイクなどのテクニックも入れ込みながら楽曲の魅力をしっかりと届けた。MCでは初のリアルイベント出演について緊張を伝えながらも、最後には「このようなステージに立たせれいただき、ありがとうございました!」と笑顔で感謝した。

ikura丼は“米”と“いくら”をモチーフにしたという衣装で登場し、「ときめきハートBEAT」でライブをスタートさせた。曲のセクションや歌詞のメッセージにリンクするように声色や表情を変化させつつ、ステージを縦横無尽に動きながらファンを盛り上げた。「ユメノハナシ」まで歌い終えると、「大好きなアニメイトさんの真横でライブをすることができてうれしいです。ここまで連れてきてくれてありがとうございます!」と喜び、その熱量のまま「ぷりっとじゅわっと恋の魔法」を届けた。

紅咲るうは、サンバビートやアコギが爽やかに響く「少女レイ」からライブを開始し、レンジの広さと透明感を兼ね備えた歌声をファンに届けた。その後、「甲賀忍法帖」や「咲かせや咲かせ」といった和風テイストの楽曲を続け、Adoの「新時代」へ。これら3曲では、歌謡感漂うしゃくりやファルセット、フェイクといった歌唱表現も披露し、ボーカリストとしての振り幅を存分にアピールした。

ちかMartinは、はじめに「私のドッペルゲンガー」を披露。EDM調のトラックに乗せ、トーキングブルースの雰囲気も漂わせる平歌とオートチューンを駆使したサビのコントラストで中毒性を生み出し、ファンを即座に引き込んだ。続けてリスナーからライバーへ転身したことに触れ、ファンに「行きたかった場所に行かせてくれた」と声を震わせながら感謝。そんな胸中を「Live is Life」「Change my life」でメロディーに乗せた。

イベント後半では、出演者同士のコラボステージも展開された。御珠すずとikura丼は「千本桜」で美しいハーモニーを聴かせ、ちかMartinと紅咲るうは「夏祭り」で観客を躍らせた。パフォーマンス後、遠山は「日本で一番早い夏祭り。打ち上がりましたね」と興奮気味に伝え、「次回も予定されているようなので、また奮って参加してください」と呼びかけた。

■17LIVE『MIRAI STAGE〜Virtual×Real MUSIC LIVE in “harevutai”〜』セットリスト

はいぴんぐモナカ

・「Call Me」(オリジナル曲)

Cru(くりゅー)

・「duck out」(オリジナル曲)

むらゆき

「スクランブル」(堀江由衣カバー)

とよぴ

・「ビッグブリッジの死闘」(『ファイナルファンタジーシリーズ』より)

小鳥遊音彩

・鍵盤即興演奏

加藤結愛

・「beloved」(浜崎あゆみカバー)

・「いつか」(オリジナル曲)

御珠すず

・「夜拙ディセイブ」(じん feat.IAカバー)

・「夜もすがら君想ふ」(初音ミクカバー)

・「Mela!」(緑黄色社会カバー)

ikura丼

・「ときめけハートBEAT」(オリジナル曲)

・「DongDongDreamer」(オリジナル曲)

・「ユメノハナシ」(オリジナル曲)

・「ぷりっとじゅわっと恋の魔法」(オリジナル曲)

紅咲るう

・「少女レイ」(初音ミクカバー)

・「甲賀忍法帖」(陰陽座カバー)

・「咲かせや咲かせ」(EGOISTカバー)

・「新時代」(Adoカバー)

ちかMartin

・「私のドッペルゲンガー」(オリジナル曲)

・「Live is Life」(野田佳幹カバー)

・「Change My Life」(S.Dragon-Erカバー)

<コラボレーション>

ikura丼×御珠すず

・「千本桜」(初音ミクカバー)

ちかMartin×紅咲るう

・「夏祭り」(Whiteberryカバー)

