中田裕二

シンガー・ソングライターの中田裕二が24日、東京・EX THEATER ROPPONGIで全国ツアー『TOUR23 “MOONAGE SYNDROME”』の最終公演を行い、最新アルバム『MOONAGE』(4月26日発売)の収録曲を中心とした全19曲で、全国7公演のツアーを締めくくった。

■『TOUR23 “MOONAGE SYNDROME”』EX THEATER ROPPONGI公演セットリスト

01. ハグレモノ

02. 真空

03. ふしあな

04. テンション

05. SEESAW

06. 罪人たち

07. 蒼ざめた光

08. ビルディング

09. 尽きせぬ炎

10. 解けない謎

11. DOUBLE STANDARD

12. BACK TO MYSELF

13. ベール

14. STONEFLOWER

15. UNDO

16. 誘惑

17. 存在

18. ただひとつの太陽

19. THE OPERATION

