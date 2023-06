『RIZIN.43』のリングに上がりファンにあいさつした朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

■『RIZIN.43』(24日/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)

休憩前に朝倉未来がリングに上がり、来月30日開催の“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』でのヴガール・ケラモフ戦に向けてファンに必勝を宣言した。

第10試合に出場する西谷大成のセコンドのため来場していた未来は、マイクを握ると「1ヶ月後ブチかますので、応援お願いします」とあいさつ。スーパースターの登場に会場が盛り上がるなか、さらに未来は「サイン書いたTシャツをプレゼントします」と、リング状からTシャツを客席に投げ込むと、ファンは大興奮していた。

同大会のPPV「超早割」(税込5940円)は、26日午後11時59分まで期間限定で発売中。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・フェザー級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

