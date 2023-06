33曲を厳選した『シティポップ LOVE ~Long Vacation~』ジャケット

累計20万枚を突破したJ-POPノンストップMIXコンピレーションCDシリーズ『Love Story』の最新作「シティポップ LOVE ~Long Vacation~」が、21日に発売された。

今作は、近年世界的に注目を集めている1970年代後半~80年代にかけて日本でヒットした“シティポップ”のミックスCD。全店流通商品としては初となる。大ヒット曲、定番曲、海外人気曲まで全33曲を厳選し、アラフィフのみならず、初心者やZ世代、外国人も楽しめる1枚となっている。

ジャケットのイラストは、80~90年代のテイストを取り入れたポップなイラストレーションが特徴で、広告、ファッション誌、アパレルコラボ、CDジャケットなど多方面で活躍する電Q(デンキュウ)が描き下ろし。夏の海辺のドライブのワンシーンのようなイラストとなっている。

■『シティポップ LOVE ~Long Vacation~』収録曲

01. CITY POP LOVE Intro

02. 松原みき/真夜中のドア~stay with me(シングル・ヴァージョン)

03. EPO/土曜の夜はパラダイス

04. 稲垣潤一/思い出のビーチクラブ

05. 和田加奈子/夏のミラージュ

06. 中原めいこ/今夜だけDance・Dance・Dance

07. 泰葉/フライディ・チャイナタウン

08. 中原めいこ/FANTASY

09. アン・ルイス/恋のブギ・ウギ・トレイン

10. 稲垣潤一/ドラマティック・レイン

11. 大橋純子 & 美乃家セントラル・ステイション/シンプル・ラブ

12. カルロス・トシキ&オメガトライブ/アクアマリンのままでいて

13. 杉山清貴&オメガトライブ/SUMMER SUSPICION

14. 1986 OMEGA TRIBE/君は1000%

15. 杏里/悲しみがとまらない I CAN'T STOP THE LONELINESS

16. 佐野元春/YOUNG BLOODS

17. CITY POP LOVE Interlude #1

18. 稲垣潤一/夏のクラクション

19. 中山美穂/You're My Only Shinin' Star

20. 尾崎亜美/冥想

21. ブレッド&バター/ピンク・シャドウ

22. 間宮貴子/LOVE TRIP

23. 亜蘭知子/Midnight Pretenders

24. 大貫妙子/都会

25. 杏里/Remember Summer Days

26. 寺尾聰/ルビーの指環

27. CITY POP LOVE Interlude #2

28. 大橋純子/テレフォン・ナンバー

29. CITY POP LOVE Interlude #3

30. 石川セリ/ムーンライト・サーファー

31. 池田政典/NIGHT OF SUMMER SIDE

32. 杉山清貴&オメガトライブ/ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER-

33. スターダスト☆レビュー/今夜だけきっと

34. 秋元 薫/Dress Down

35. 和田加奈子/SUNDAY BRUNCH

36. EPO/DOWN TOWN

37. 徳永英明/レイニー ブルー

38. CITY POP LOVE Outro

