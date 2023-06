アイドルグループ・櫻坂46が、8月2日にBlu-ray&DVD『2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL at 東京ドーム ?with YUUKA SUGAI Graduation Ceremony?』を発売することが決定した。

2022年に櫻坂46として初めてのアルバム『As you know?』を発売し、アルバムタイトルを冠としたツアーを全国6都市12公演にて開催。グループとして念願だった東京ドームのステージに立ったのと同時に、欅坂46時代からキャプテンを務めた菅井友香の卒業セレモニーも実施された。ダイナミックかつパワフルなステージを見せながら、卒業というエモーショナルな部分が映像に収められている。

完全生産限定盤の特典映像には1日目のアンコール部分と、ツアーの裏側を撮影したBehind the scenesを収録し、メモリアルな作品となっている。また、三方背BOX仕様・豪華フォトブックレットが付属し、特典としてポストカードセット6枚1セットが封入されている(全46種を6枚ずつ8セットのうち1セット)。

関連キーワード 音楽