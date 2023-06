『RIZIN.43』公開計量に参加した榊原信行CEO(C)ORICON NewS inc.

あす24日に開催される『RIZIN.43』(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)の前日計量が23日、札幌・サッポロファクトリーで行われ、フェザー級タイトルマッチに出場する王者のクレベル・コイケが規定体重をクリアできず、ベルトを剥奪された。絶対王者のまさかの失態について、RIZIN榊原信行CEOが事情を説明した。

初の北海道大会の前日、思わぬ波乱が巻き起こった。絶対王者として圧倒的な強さを誇ってきたクレベルが、減量という自分との戦いに勝てず、規定体重の66キロを超える66.4キロで計量終了。挑戦者の鈴木が試合実施を受け入れたため、この試合は「フェザー級タイトル認定マッチ」となり、クレベルには減点20%を課したうえで、試合を実施。鈴木が勝った場合は新チャンピオン、クレベルが勝った場合はノーコンテストで王者は空位となる。

計量後に囲み取材に応じた榊原CEOは「30分前の時点で800グラムオーバーで、そっから計量終了のギリギリまでサウナに入って絞り出したけど、400グラムしか汗が出なかった。切ないし厳しい判断だと思うけど、我々もルールに則って処理するしかない」と経緯を伝えた。

クレベルはベルトを剥奪され、鈴木に勝ってもノーコンテストになる。わずか400グラムの超過で失うものが大きいが、榊原CEOは「これが格闘の世界」と断言。「クレベルはいつもギリギリのところでクリアしてきたけど、タイトルマッチでオーバーしちゃうか」と悔みながらも、「あれだけ泣いてる通り、クレベル本人が一番悔しいともう」と“前王者”の心中を察した。

ただ、これまでのクレベルの貢献度、そして今回もギリギリまで減量に挑んだ姿勢は評価しており、明日の試合でクレベルが勝てば「次にタイトルマッチに挑ませてあげるべきと思っています」と、空位となったベルトをかけた試合の第一候補である考えも明かした。

一方、挑戦者の鈴木千裕には「これを千載一遇のチャンスと捉えて、精神的に動揺しているクレベルを倒して一気にタイトルをもぎ取るかもしれない」と期待を寄せた。

◆『RIZIN.43』対戦カード

【RIZINオフィシャルYouTubeチャンネルで全試合無料配信】

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

