『RIZIN.43』公開計量に参加したクレベル・コイケ

あす24日に開催される『RIZIN.43』(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する全選手の公開計量が23日、札幌・サッポロファクトリーで行われ、メインイベントのフェザー級タイトルマッチで挑戦者の鈴木千裕を迎え撃つ王者クレベル・コイケが、400グラムの体重オーバーでベルトが剥奪された。

初の北海道大会の前日、思わぬ波乱が巻き起こった。絶対王者として圧倒的な強さを誇ってきたクレベルが、減量という自分との戦いに勝てず、規定体重の66キロを超える66.4キロで計量。榊原信行CEOが登壇し、試合前日にベルト剥奪が宣告された。

集まった観客からどよめきが起きる中、クレベルは涙を流しながら対戦相手の鈴木、RIZIN関係者、そしてファンに謝罪。一方の鈴木は「ここまできたら関係ない!クレベル選手、やりましょう!世間が何と言っても俺がOKと言ってるんで。俺たちはファイター、どんなことがあっても戦う!」と試合を引き受けた。

RIZINの規定により、この試合は「フェザー級タイトル認定マッチ」となり、クレベルには減点20%を課したうえで、試合を実施。鈴木が勝った場合は新チャンピオン、クレベルが勝った場合はノーコンテストで王者は空位となる。

そのほか、本戦に出場する選手は全員が計量をクリアした。

◆『RIZIN.43』対戦カード

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

