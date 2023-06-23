コンシューマーゲームを中心に展開しているイザナギゲームズは24日、東京・CLUB CAMELOTで『破天BEATBOXBATTLE 3.0』を開催する。

『破天BEATBOXBATTLE 1.0』『破天BEATBOXBATTLE 2.0』からの出場者に加え、新たにDAISAKUやCoLoAなどトッププレイヤーから新世代まで総勢16人のヒューマンビートボクサーによる壮絶なバトルを楽しむことができる。「ラッパー×ビートボクサー」による『破天スペシャルタッグマッチ』やラッパー・PONEY、HAOYUNOによる『スペシャルライブ』も実施する。

会場にて当日券を販売する。また、1回戦全8試合のバトルは、破天MICROPHONE公式YouTubeチャンネルにて無料生配信する。Streaming＋では全試合の生配信に加えて、6月30日までアーカイブ配信を視聴できる。

■URL

Streaming＋チケット販売ページURL：https://eplus.jp/haten-beatboxb/st/

YouTube無料生配信視聴URL：https://youtube.com/live/ivYLd7qYL5E

■出演者

【出場ヒューマンビートボクサー】

ERIK@ / kawamuu / Clama / Crepsley / KOH / CoLoA / sakato / JAY / SHiNJi / DAISAKU / TABERUNA / Ver.Φ

/ 風太 / 藤田隼人 / FMTK / MurM

【スペシャルタッグマッチ】

1組目：PONEY × 風太

2組目：TKda黒ぶち × JAY

3組目：Ha0 × MurM

4組目：溝上たんぼ × 藤田隼人（新作のハーモニカ）

【スペシャルライブ】

PONEY / HAOYUNO

【司会】さつまあげ

【総合プロデューサー】コン梅田

【オフィシャルDJ】DJゆの

※諸事情により、当日の出演者に変更あり

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