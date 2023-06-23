『破天BEATBOXBATTLE 3.0』トッププレイヤー＆新星が壮絶バトル ラッパーPONEY、HAOYUNOのSPライブも
2023年6月23日 12時00分 (6月23日 13時06分更新)
コンシューマーゲームを中心に展開しているイザナギゲームズは24日、東京・CLUB CAMELOTで『破天BEATBOXBATTLE 3.0』を開催する。
『破天BEATBOXBATTLE 1.0』『破天BEATBOXBATTLE 2.0』からの出場者に加え、新たにDAISAKUやCoLoAなどトッププレイヤーから新世代まで総勢16人のヒューマンビートボクサーによる壮絶なバトルを楽しむことができる。「ラッパー×ビートボクサー」による『破天スペシャルタッグマッチ』やラッパー・PONEY、HAOYUNOによる『スペシャルライブ』も実施する。
会場にて当日券を販売する。また、1回戦全8試合のバトルは、破天MICROPHONE公式YouTubeチャンネルにて無料生配信する。Streaming＋では全試合の生配信に加えて、6月30日までアーカイブ配信を視聴できる。
■URL
Streaming＋チケット販売ページURL：https://eplus.jp/haten-beatboxb/st/
YouTube無料生配信視聴URL：https://youtube.com/live/ivYLd7qYL5E
Streaming＋チケット販売ページURL：https://eplus.jp/haten-beatboxb/st/
YouTube無料生配信視聴URL：https://youtube.com/live/ivYLd7qYL5E
■出演者
【出場ヒューマンビートボクサー】
ERIK@ / kawamuu / Clama / Crepsley / KOH / CoLoA / sakato / JAY / SHiNJi / DAISAKU / TABERUNA / Ver.Φ
/ 風太 / 藤田隼人 / FMTK / MurM
【スペシャルタッグマッチ】
1組目：PONEY × 風太
2組目：TKda黒ぶち × JAY
3組目：Ha0 × MurM
4組目：溝上たんぼ × 藤田隼人（新作のハーモニカ）
【スペシャルライブ】
PONEY / HAOYUNO
【司会】さつまあげ
【総合プロデューサー】コン梅田
【オフィシャルDJ】DJゆの
※諸事情により、当日の出演者に変更あり
【出場ヒューマンビートボクサー】
ERIK@ / kawamuu / Clama / Crepsley / KOH / CoLoA / sakato / JAY / SHiNJi / DAISAKU / TABERUNA / Ver.Φ
/ 風太 / 藤田隼人 / FMTK / MurM
【スペシャルタッグマッチ】
1組目：PONEY × 風太
2組目：TKda黒ぶち × JAY
3組目：Ha0 × MurM
4組目：溝上たんぼ × 藤田隼人（新作のハーモニカ）
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PONEY / HAOYUNO
【司会】さつまあげ
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【オフィシャルDJ】DJゆの
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