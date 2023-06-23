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メイカーズピア　ジャズフェスタ　ＮＡＧＯＹＡ２０２３

2023年6月23日 05時05分

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渡辺貞夫

渡辺貞夫

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名古屋の初秋を飾るジャズの祭典を今年も開催します。さらにスケールアップし、山下洋輔、渡辺貞夫ら日本ジャズ界のレジェンドや、アマチュアビッグバンドが熱いステージを繰り広げます。
　９月１６～１８日前１０～後８・３０＝メイカーズピア（名古屋市港区金城ふ頭２）のメインホール「Ｌｉｖｅｓ　ＮＡＧＯＹＡ」、オープンエアサイト
　主な出演者　山下洋輔カルテット＋高岡早紀プレミアムセッション、ＳＵＧＩＺＯ、ＫｅｎＫｅｎ～ＳＨＡＧ「ＴＨＥ　ＰＲＯＴＥＳＴ　ＪＡＭ　２０２３」、渡辺貞夫カルテット２０２３ほか
　チケット　メインホールは有料公演（全席指定、未就学児入場不可、料金は８０００円、６５００円の２種類）と無料公演あり。オープンエアサイトは当日券（１０００円、メインホールのチケット購入者は当日に限り無料）のみ。公演の詳細は公式ホームページ＝ＱＲコード＝で
　取扱先　Ｂｏｏ－Ｗｏｏチケット、中日新聞販売店などで６月３０日から発売
　問い合わせ　メイカーズピア＝０５２（３０４）８７２２（前１０～後６）
　共催　メイカーズピア、東海テレビ、矢作地所
　　中日スポーツ
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