メイカーズピア ジャズフェスタ ＮＡＧＯＹＡ２０２３
2023年6月23日 05時05分
名古屋の初秋を飾るジャズの祭典を今年も開催します。さらにスケールアップし、山下洋輔、渡辺貞夫ら日本ジャズ界のレジェンドや、アマチュアビッグバンドが熱いステージを繰り広げます。
９月１６～１８日前１０～後８・３０＝メイカーズピア（名古屋市港区金城ふ頭２）のメインホール「Ｌｉｖｅｓ ＮＡＧＯＹＡ」、オープンエアサイト
主な出演者 山下洋輔カルテット＋高岡早紀プレミアムセッション、ＳＵＧＩＺＯ、ＫｅｎＫｅｎ～ＳＨＡＧ「ＴＨＥ ＰＲＯＴＥＳＴ ＪＡＭ ２０２３」、渡辺貞夫カルテット２０２３ほか
チケット メインホールは有料公演（全席指定、未就学児入場不可、料金は８０００円、６５００円の２種類）と無料公演あり。オープンエアサイトは当日券（１０００円、メインホールのチケット購入者は当日に限り無料）のみ。公演の詳細は公式ホームページ＝ＱＲコード＝で
取扱先 Ｂｏｏ－Ｗｏｏチケット、中日新聞販売店などで６月３０日から発売
問い合わせ メイカーズピア＝０５２（３０４）８７２２（前１０～後６）
共催 メイカーズピア、東海テレビ、矢作地所
中日スポーツ
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