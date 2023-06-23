&TEAM『First Howling : WE』（HYBE LABELS JAPAN） （C）HYBE LABELS JAPAN

&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『First Howling : WE』が、週間15.6万PT（156,404PT）を記録し、6月23日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で、2022年12月に発売された前作『First Howling : ME』に続き、通算2作目の1位を獲得した。

週間ポイント15.6万PT（156,404PT）は、2022/12/19付での『First Howling : ME』の15.4万PT（154,169PT）を超え、自己最高を記録。その内訳は、CD：15.4万PT（153,659PT）／デジタルアルバム：0.1万PT（1,156PT）／ストリーミング：0.2万PT（1,589PT）。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」において、初週15.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きく牽引し、「合算アルバム」でも1位に。また本作は、「週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」、「週間合算アルバムランキング」でそれぞれ1位となり、自身初となる「オリコン音楽ランキング」3冠を達成【※】した。

続く2位には、同日付「週間アルバムランキング」で初登場2位となりCD売上が好調なM!LK『Jewel』がランクイン。3位には、同日付「週間アルバムランキング」3位、「週間デジタルアルバムランキング」では9位の20th Century『二十世紀 FOR THE PEOPLE』がランクインした。

【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT＝ポイント。今年度は「2022/12/26付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2023/6/26付：集計期間:2023年6月12日〜6月18日）＞

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