鈴木博昭 (C)RIZIN FF

24日に開催される格闘技『RIZIN.43』(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する鈴木博昭(38)が22日、札幌市内で行われた試合前インタビューに登場し、西谷大成(26)との試合に向けての意気込みを語った。

対戦する西谷は、朝倉未来による若手格闘家育成プロジェクト『朝倉未来1年チャレンジ』の1期生に当選。住み込みでの練習期間を経てプロデビューし、DEEPなどで試合を重ねて今回がRIZIN初参戦となる。

その西谷のRIZINデビュー戦の相手を務める怪物くんだが、未来に指名されたことを知ると「ナメてますね」と不快感をあらわにした。未来が絡むことでストーリーができ、RIZINのYouTubeではオリジナル番組が作られるほど話題を呼んでいるが、怪物くんは「注目は実感しています。うれしいですし、なるべくたくさんの人に見てもらいたい」とこの状況を歓迎する。

未来陣営からの態度が「原動力になっている」と明かし、「美味しいスパイスだなと。ありがたいっちゃありがたい。その上で喰ってやります」と怒りをエネルギーに変えて、必勝を誓った。

◆『RIZIN.43』対戦カード

【RIZINオフィシャルYouTubeチャンネルで全試合無料配信】

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

関連キーワード その他